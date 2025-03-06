موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل فريق الاتحاد ضيفًا على نظيره القادسية، مساء اليوم الخميس، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة من 23 مباراة، بعدما حقق 18 انتصارًا، مقابل 3 تعادلات، وتعرض لهزيمتين، مسجلًا 56 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

بينما القادسية، فيأتي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 16 مواجهة، بينما خسر 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل 36 هدفًا، مقابل استقبال شباكه 19 هدفًا.

الاتحاد - الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

تقام مباراة القادسية أمام الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الاتحاد يسعى لاستعادة الانتصارات

يدخل الاتحاد اللقاء باحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة، خاصة بعد تعادله في آخر جولتين أمام الخلود والأخدود بنتيجة (1-1)، مما زاد الضغوط على المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي يأمل في تحقيق فوز يعزز موقف الفريق في المنافسة.

القادسية يطمح لمفاجأة الاتحاد

وعلى الجانب الآخر، يسعى القادسية للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل انتزاع النقاط الثلاث وتقليص الفارق مع المتصدر، مما قد يزيد من حدة المنافسة في الجولات المقبلة، كما يأمل الفريق في تحقيق مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد القادسية في دوري روشن السعودي

ومن المتوقع أن يعتمد الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد على الأسماء الآتية:

حراسة المرمي: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - عبد الرحمن العبود.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية حقوق البث الحصرية لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر نقل المباراة عبر القناتين:

SSC SPORT SD1

SSC SPORT HD1

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