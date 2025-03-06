أول رد من التعليم بشأن ظهور حالات جدري في مدرسة العمرانية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات بالعمرانية شهدت ظهور ست حالات إصابة بمرض الجدري المائي، موضحًا أن جميع المصابين يخضعون للعلاج في المنزل.

وأضاف المصدر أن الدراسة تسير بشكل منتظم في المدرسة، التي تضم نحو 3 آلاف طالب.

يقدم موقع الموجز متابعة لردود أفعال أولياء الأمور بعد انتشار أنباء عن حالات الإصابة بالجدري المائي في المدرسة.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن مخاوفهم من احتمال تفشي العدوى بين الطلاب، مؤكدين أنهم تلقوا شكاوى تفيد بظهور الإصابات في فصلين مختلفين.

من جانبها، طالبت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لحماية الطلاب ومنع تفشي المرض داخل المدرسة.

إدارة المدرسة توضح موقفها وتعلن إجراءات التعقيم

في أول رد رسمي، أكدت إدارة مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات بالعمرانية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها قامت بتعقيم الفصول المتأثرة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامة الطلاب.

وأوضحت الإدارة أن الطلاب الذين ثبتت إصابتهم بالمرض حصلوا على إجازة مرضية لمدة أسبوعين، ولن يُسمح بعودتهم إلى الدراسة إلا بعد تقديم إفادة طبية تؤكد تعافيهم بشكل كامل.

كما أكدت أنه سيتم إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب الغائبين بسبب المرض.

ما هو الجدري المائي وأعراضه؟

يعد الجدري المائي من الأمراض المعدية التي تنتقل بسهولة عبر الهواء أو عن طريق الاتصال المباشر مع المصاب، ويؤدي المرض إلى ظهور طفح جلدي وحكة شديدة، وقد يسبب مضاعفات خطيرة في بعض الحالات.

أبرز أعراض الجدري المائي:

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

الشعور بالتعب والإرهاق العام

طفح جلدي يبدأ كبقع مسطحة ثم يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل

صداع شديد وآلام في الظهر

آلام في البطن مصحوبة بغثيان أو قيء وإسهال

يتم التشخيص عادةً من خلال فحص سريري، وفي بعض الحالات، يتم إجراء اختبارات معملية لتحليل عينات من البثور أو الدم.

الوقاية والعلاج

يُوصى بعزل المصاب وتوفير الراحة الكافية، بالإضافة إلى استخدام الأدوية المخففة للأعراض مثل خافضات الحرارة ومضادات الحكة، كما يُنصح بتلقي اللقاح المضاد للجدري كإجراء وقائي فعال ضد المرض.

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