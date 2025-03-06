بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي 55 دقيقة (0-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعزيز فرص الصعود للدورالتالي من البطولة قبل لقاء العودة الذي يجمعهما يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 على ملعب "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد مساء اليوم الخميس، 6 مارس، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

د55.. تعادل سلبي بين الفريقين

نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي

د30.. مانشستر يونايتد يبحث عن الهدف الاول أمام ريال سوسييداد

د15.. تعادل سلبي بين الفريقين

د1..انطلاق المباراة

بث مباشر ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

الان ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، والمقررإقامتها مساء اليوم الخميس 6 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

شاهد ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

شاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليني يورو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، زيركزي، برونو فيرنانديز.

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