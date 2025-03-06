موعد عرض مسلسل بكار 2025 والقنوات الناقلة .. اعرف التفاصيل

يعود المسلسل الكرتوني الشهير بكار إلى الشاشات مجددًا خلال شهر رمضان 2025، ليستكمل مغامراته الشيقة التي طالما أسعدت الأجيال بعد غياب طويل، ينتظر الجمهور بحماس مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل بكار في رمضان 2025

أعلنت قناة النهار عن عرض مسلسل بكار خلال شهر رمضان 2025 في المواعيد التالية:

الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة (قبل أذان المغرب مباشرة).

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يقدم المسلسل مغامرات جديدة لـ بكار وعنزته الشهيرة رشيدة، حيث يخوض تجارب شيقة سواء في قريته النوبية أو مدرسته، مما يجذب اهتمام الأطفال والكبار على حد سواء.

القنوات الناقلة لمسلسل بكار 2025

سيُعرض المسلسل حصريًا على قناة النهار، ويمكن متابعة الحلقات عبر الترددات التالية:تردد قناة النهار على النايل سات القمر الصناعي: نايل سات الجودة: HDالتردد: 11785معدل الترميز: 27500الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ: 5/6تردد قناة النهار على العرب سات الجودة: HDالتردد: 12054معدل الترميز: 27500الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بكار.. المسلسل الذي تربّت عليه الأجيال

يعد بكار من أبرز المسلسلات الكرتونية المصرية، حيث بدأ عرضه لأول مرة عام 1998 واستمر حتى 2007. عاد مجددًا عامي 2015 و2016 بتقنية ثلاثية الأبعاد، مما زاد من واقعيته وجذب شريحة جديدة من المشاهدين.

في رمضان 2025، يستعد الجمهور لمتابعة حلقات مشوقة تحمل طابع المغامرة والتشويق، ليحافظ بكار على مكانته كواحد من أكثر المسلسلات الكرتونية المحبوبة في العالم العربي.

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