موعد تحديث ببجي الجديد 2025 وطريقة تنزيل التحديث.. زمميزات مذهلة بلمسات فرعونية

تزايدت عمليات البحث عن موعد تحديث ببجي الجديد 2025 وطريقة تنزيل تحديث ببجي 3.7 للأندرويد والآيفون، حيث يجلب الإصدار الجديد العديد من التحسينات والمفاجآت التي تجعل تجربة اللعب أكثر احترافية وإثارة.

ويرصد لكم موقع الموجز موعد تحديث ببجي الجديد 2025.

موعد نزول تحديث ببجي 3.7

من المقرر إطلاق تحديث PUBG 3.7 رسميًا يوم السبت 8 مارس 2025، ويأتي التحديث بمجموعة مميزة من التحسينات في التصميم والأداء، إلى جانب إضافات جديدة تجعل اللعبة أكثر تشويقًا.

خطوات تنزيل تحديث ببجي 3.7 للأندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد تحديث ببجي 3.7 عبر متجر Google Play من خلال الخطوات التالية:

1. افتح متجر Google Play على هاتفك.



2. ابحث عن PUBG Mobile 3.7 في شريط البحث.



3. اضغط على اللعبة عند ظهورها.



4. انقر على "تحديث" أو "تنزيل" إذا لم تكن اللعبة مثبتة مسبقًا.



5. انتظر حتى يكتمل التحديث، ثم افتح اللعبة وسجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.





خطوات تنزيل تحديث ببجي 3.7 للآيفون

لمستخدمي أجهزة iPhone، يمكن تنزيل التحديث الجديد عبر App Store باتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى متجر App Store على جهازك.



2. ابحث عن PUBG Mobile 3.7 في شريط البحث.



3. اضغط على أيقونة اللعبة عند ظهورها.



4. انقر على "تحديث" أو "تثبيت" إذا لم تكن اللعبة لديك.



5. بعد اكتمال التحديث، افتح اللعبة وسجل الدخول لبدء مغامرتك القتالية الجديدة.





أبرز مميزات تحديث ببجي 3.7

يتضمن تحديث PUBG 3.7 العديد من الإضافات والتحسينات التي تجعل اللعبة أكثر متعة وإثارة، ومن أبرزها:

عودة خريطة إرنجل الشهيرة.

إضافة أزياء X-Suit المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

تحسينات على الجرافيكس لجعل الرسومات أكثر واقعية.

تطوير الأسلحة والمركبات، مع إضافة مركبة الجمل والحفارة وطائرة بقدرات عالية.

إضافة خريطة روندو ذات الطابع الفرعوني، حيث يمكن للاعبين الاستمتاع بجولة وسط المعابد المصرية القديمة.

إطلاق طور "السر الفرعوني" الذي يتضمن مواجهات مع الحراس للحصول على عناصر نادرة.



يعد هذا التحديث واحدًا من أكثر التحديثات المنتظرة، حيث يجلب مزيجًا بين الواقعية والإثارة، مما يجعل تجربة اللعب أكثر تشويقًا.

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