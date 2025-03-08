تعرف على فوائد عمل التمر الهندي الطبيعي

يتحكم النظام الغذائى بشكل كبير فى صحة جسمك وحمايتك من بعض المشاكل الصحية، وقد تكون بعض الأطعمة خطرا على صحتك وبشرتك وتعرض الشيخوخة والتجاعيد مبكرا، نظرا لاحتوائها على بعض المواد الضارة التى تؤثر مباشرة على نضارة البشرة.

ويستعرض الموجز أبرز الأطعمة التى تسبب الشيخوخة المبكرة وفقا لما نشره موقع webmed " الطعام حار - سمن - المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة - وجبات عشاء مجمدة - اللحوم المصنعة - السلع المخبوزة - مادة الكافيين"

أظهرت العديد من الدراسات والبحوث فوائد جمة للتمر الهندي وعصيره، وفي ما يأتي سوف نسرد بالتفصيل كل ما عليك معرفته عن التمر الهندي وعصيره أيضًا:

فوائد التمر الهندي

تحسين الهضم يعد التمر الهندي أحد الملينات الطبيعية نظرًا لمحتواه العالي نسبيًا من الألياف الغذائية، وبسبب طبيعته اللزجة فإنه يساعد بشكل كبير على تحريك البراز العالق في الجهاز الهضمي.

لذا يعد التمر الهندي مفيدًا بشكل خاص لمن يعانون من الإمساك المزمن، ومع أن هذا الأمر قد يبدو غريبًا إلا أن النتائج الأولية لبعض الدراسات أظهرت أنه قد يساعد على الشفاء من الإسهال المزمن كذلك.

ـ تحسين صحة جهاز الدوران والقلب

وجد أن للتمر الهندي قدرة محتملة على خفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفعين والحماية من فقر الدم.

التمر هندى

السيطرة على السكري

يساعد التمر الهندي على إنتاج إنزيم معين في الجسم يساعد على تقليل أو إيقاف امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد على خسارة الوزن.

ويساعد كذلك في منع ارتفاع سكر الدم الذي يتبع عادة عمليات امتصاص الكربوهيدرات من الوجبات الغنية بها.

كما أن احتواء التمر الهندي على نسبة عالية من المغنيسيوم يساعد على الحماية من السكري، والتخفيف من حدة أعراضه.

تقوية جهاز المناعة

بسبب احتواء التمر الهندي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة لا سيما فيتامين ج، فإنه يعد وصفة ممتازة لتدعيم وتقوية جهاز المناعة لديك وحمايتك من العدوى والفطريات.

تقوية الجهاز العصبي

يحتوي التمر الهندي على نسبة عالية من الثيامين، وهو أحد أهم أفراد عائلة مجموعة فيتامينات ب، ويساعد الثيامين في تحسين وظائف الأعصاب في الجسم وتحسين صحة ووظائف العضلات كذلك.

اقرأ أيضاً:

تمر هندي وعرق سوس.. تعرف علي أسعار المشروبات الرمضانية

فى عصر النهضة ..مياه الحنفية ”تمر هندى” ..ونشطاء الفيس: شربها لمرسى