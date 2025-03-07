تتساءل جماهير كرة القدم العالمية، عن جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل انطلاق مباريات الجولة 27 من هذا الموسم 2024-2025.

وتقرر أن تبدأ مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، مساء يوم السبت 8 مارس 2025، بمباراة سيلتا فيجو ضد ليجانيس، في تمام الثالثة عصرًا، كما يلتقي برشلونة مع أوساسونا في نفس اليوم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويأتي خلفه أتلتيكو مدريد بنقطة وحيدة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة 27

ويقدم لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويأتي كالتالي:

برشلونة 57 نقطة

أتلتيكو مدريد 56 نقطة

ريال مدريد 54 نقطة

أتلتيك بلباو 48 نقطة

فياريال 44 نقطة

ريال بيتيس 38 نقطة

رايو فاليكانو 36 نقطة

مايوركا 36 نقطة

ريال سوسيداد 34 نقطة

سيلتا فيجو 33 نقطة

أوساسونا 33 نقطة

إشبيلية 33 نقطة

جيرونا 32 نقطة

خيتافي 30 نقطة

إسبانيول 27 نقطة

ليجانيس 27 نقطة

لاس بالماس 24 نقطة

فالنسيا 24 نقطة

ألافيس 23 نقطة

بلد الوليد 16 نقطة

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

بينما يأتي جدول ترتيب هدافي الليجا كالآتي:

ليفاندوفسكي – برشلونة – 21 هدفًا.

كيليان مبابي – ريال مدريد – 17 هدفًا

بوديمير – أوساسونا – 14 هدفًا

رافينيا – برشلونة – 13 هدفًا

أويهان سانست- بيلباو – 13 هدفا

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتذاع مباريات الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، عبر شاشة بي إن سبورت، الحاصلة على حقوق بث مواجهات الليجا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت بمختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566

-الاستقطاب عمودي

-معدل الترميز 27500

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054

- الاستقطاب- أفقي

- معدل الترميز 27500

-معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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