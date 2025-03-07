رانيا يوسف تكشف كواليس أعمالها في دراما رمضان 2025

مسلسلات دفعة واحدة في رمضان تخوض الفنانة رانيا يوسف الموسم الرمضاني 2025 بثلاثة أعمال درامية، وهي:

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

جريمة منتصف الليل

أهل الخطايا

نص الشعب اسمه محمد

وأكدت أنها تستمتع بتقديم أدوار متنوعة في الدراما، قائلة: "أنا بحب أجرب وألعب في التمثيل، ولو لقيت نفسي كويسة في الشكل ده بكمل واستمر."

دور الأم لا يقلقني في التمثيل

عن تجسيدها لدور الأم في مسلسلي أهل الخطايا و نص الشعب اسمه محمد، قالت رانيا يوسف: "أنا أم من وأنا عندي 30 سنة، فمش شايفة مشكلة في تقديم دور أم طالما مكتوب كويس."

أصعب المشاهد في أهل الخطايا

كشفت رانيا عن المشهد الأصعب خلال التصوير، وهو مشهد مقتل الطفل ابن الفنان أحمد فهيم في مسلسل أهل الخطايا، مؤكدة أنه كان مؤلمًا نفسيًا وترك أثرًا كبيرًا عليها.

تفاصيل أعمال رانيا يوسف في رمضان 2025

1- مسلسل "جريمة منتصف الليل"بطولة:رانيا يوسف،أحمد عبدالعزيز،صلاح عبدالله،عفاف شعيب،محمد سليمان،إلهام عبد البديع وميار الغيطي وملك قورة،مجموعة من الفنانين الشباب، منهم: محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد

2- مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

مكون من 15 حلقة تأليف: محمد رجاء إخراج: عبدالعزيز النجار إنتاج: أمير شوقي بطولة: عصام عمر رانيا يوسف هاجر السراج محمد محمود شيرين محمد عبد العظيم

3- مسلسل "أهل الخطايا"

بطولة:جمال سليمان سوسن بدر رانيا يوسف محمد ثروت أحمد فهيم فرح الزاهد إسلام جمال إسلام كابونجا ولاء الشريف.

يشارك في المسلسل أيضًا مجموعة من خريجي أكاديمية الفنون الحاصلين على عدة جوائز، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية.

رانيا يوسف: أحب تقديم الأدوار المتنوعة

أكدت رانيا أنها تحرص دائمًا على اختيار أدوار مختلفة، موضحة: “أنا بحب أجرب وأظهر بشكل مختلف، وده بيخليني أطور نفسي كممثلة.

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