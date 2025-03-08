تفاصيل أحداث مسلسل عقبال عندكوا الحلقة السابعة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "عقبال عندكوا" تطورًا دراميًا كبيرًا، حيث جسدت إيمي سمير غانم دور دعاء، التي أصبحت أول حكم نسائي في مباريات كرة القدم للرجال، متغلبة على العقبات الاجتماعية واعتراض زوجها عبدالباسط (حسن الرداد).

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تحديات دعاء في أول مباراة تحكيمية

بعد قرار لجنة التحكيم بتعيين دعاء كحكم لمباراة كرة قدم، رغم حملها، واجهت انتقادات واسعة، خاصة من زوجها الذي حاول إقناعها بالتراجع. ومع اقتراب موعد المباراة، تعرضت لموقف طريف عندما نسيت الصفارة، مما دفع المعلق الرياضي إلى مطالبتها بإصدار أي صوت بديل، حتى لو كان بالزغاريد. ورغم الصعوبات في الشوط الأول، تمكنت من السيطرة على المباراة في الشوط الثاني، مما رشحها لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

عبدالباسط يواجه أزمة مهنية وقرار صادم على الهواء

في الوقت الذي كانت فيه دعاء تحقق نجاحًا مهنيًا، كان زوجها عبدالباسط يواجه الفشل في كتابة السيناريو المطلوب منه، حيث نصحه المخرج بتغيير مجال عمله. وأثناء احتفاء البرامج الرياضية بنجاح دعاء، أجرى عبدالباسط مداخلة هاتفية صادمة هدد فيها إما أن تتخلى عن العمل أو يطلقها، مما زاد من تعقيد علاقتهما.

مواعيد عرض مسلسل "عقبال عندكوا" على القنوات المختلف

على قناة CBC:العرض الأول: 8:30 مساءً الإعادة الأولى: 11:00 صباحًا الإعادة الثانية: 1:30 صباحًا على قناة ON: العرض الأول: 12:15 صباحًا الإعادة: 8:00 صباحًا على قناة ON دراما: العرض الأول: 6:00 مساءً الإعادة: 4:30 صباحًا

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