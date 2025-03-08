طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات بخطوات سريعة.. إليك الطريقة الصحيحة

تعد القطايف من الحلويات الرمضانية الشهيرة التي لا تخلو منها أي مائدة طوال شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب مذاقها اللذيذ وإمكانية تحضيرها بحشوات مختلفة تلائم جميع الأذواق، وتحرص الكثير من السيدات على إعدادها في منزلهم لكي تضمن جودتها ونظافتها.

خطوات عمل عجينة القطايف زي المحلات

ويرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية خطوات عمل عجينة القطايف زي المحلات بخطوات سهلة وبسيطة.

لكي تقومي بتحضير عجينة القطايف بطريقة سهلة وسريعة مثل الجاهزة، يمكنك اتباع وصفة الشيف نجلاء الشرشابي بالمكونات الآتية:

عليكي إحضار 2 ونصف كوب دقيق، مع ملعقة صغيرة خميرة فورية، وملعقة صغيرة بيكنج بودر، وملعقة صغيرة سكر، مع 2 كوب ماء، ورشة ملح، مع زيت لدهن الطاسة.

طريقة تحضير عجينة القطايف

أولا قومي بخلط الدقيق مع الخميرة والماء والسكر والبيكنج بودر في الخلاط إلى أن يتجانس قوامهم، وبعد ذلك اتركي العجين حتى يختمر لمدة 30 دقيقة وغطيه وضعيه في مكان دافئ، ثم قومي بدهن طاسة غير لاصقة بالقليل من الزيت، ثم قلبي العجينة قبل استخدامها، ثم اسكبي مقدار ملعقتين كبيرتين من الخليط على الطاسة ويُطهى حتى تتشكل فقاعات على السطح.

عجينة القطايف

طريقة عمل عجينة القطايف بدون خميرة

يمكنك أيضًا تحضير عجينة القطايف بدون خميرة من خلال تطبيق المقادير الآتية:

عليكي إحضار 2 كوب دقيق، ونصف كوب سميد، وربع كوب حليب بودرة، 2 ملعقة كبيرة سكر، و1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر، مع 3 أكواب ماء، ثم امزجي المكونات جيدًا وقومي بطهيها بنفس طريقة العجينة السابقة.

طريقة تحضير شربات القطايف

ولكي تحصلي على الشربات المثالي للقطايف، تحتاجين فقط إلى 2 كوب سكر، 1 كوب ماء، عصير نصف ليمونة، ثم ارفعي السكر مع الماء على النار إلى أن يذوب تمامًا، ثم أضيفي عصير الليمون واتركي الخليط حتى يغلي إلى أن يتماسك قوامه.

طريقة حشو القطايف بالمكسرات

من أشهر حشوات القطايف التقليدية هي المكسرات، وتحتاج إلى: بندق مجروش أو لوز، جوز الهند، زبيب، ثم ضعي كمية مناسبة من الحشوة داخل كل قطعة قطايف ثم اغلقيهت بالضغط على أطرافها، وبعد ذلك تُقلى في زيت ساخن إلى أن تكتسب اللون الذهبي، ثم تُغطس في الشربات وتُقدم ساخنة.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنكم إعداد القطايف في المنزل بسهولة للحصول على نفس الطعم الشهي الذي تقدمه المحلات.

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