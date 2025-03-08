مبادرة جديدة تطلقها هيئة العناية بشؤون الحرمين.. «الفرق الراجلة» للاهتمام بكبار السن

الفرق الراجلة.. مبادرة جديدة تطلقها هيئة العناية بشؤون الحرمين، أعلنت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف عن إطلاقها خدمة جديدة للتيسير على كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفرق الراجلة.. مبادرة جديدة تطلقها هيئة العناية بشؤون الحرمين، ويستعرض الموجز في السطور التالية ما جاء في الخدمة الجديدة التي أعلنت عنها الهئية العامة للعناية بشئون المسجدين الشريفين " الحرام والنبوي".

الحرم المكي

الفرق الراجلة.. مبادرة جديدة تطلقها هيئة العناية بشؤون الحرمين، وأوضح البيان الصادر عن الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والنبوي "خدمة الفرق الراجلة"، ولفت البيان أن الهدف منها إرشاد دقيق وتقديم خدمة متقنة مع اهتمام خاص بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

تحسين تجربة قاصدين البيت الحرام والمسجد النبوي

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء السعودية " واس" فإن المبادرة المبادرة تأتي في إطار جهود تعزيز وتطوير الخدمة لتلبية مستهدفات شاملة تضمن تحسين تجربة القاصدين داخل المسجد الحرام وساحاته.

ونقلت واس عن الهيئة العامة للعناية بالمسجدين الشريفين بأن الإرشاد يُقدم بدقة لضمان تجربة مريحة وسلسة للقاصدين بيتا الله الحرام، مع عناية خاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن الخدمة ستكون من خلال توجبه كبار السن وذوي الإعاقة إلى المسارات والخدمات المخصصة لهم، لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة ويسر.

ما هي أهداف الفرق الراجلة؟

وأوضحت الهيئة في بيانها أن مبادرة الفرق الراجلة تهدف إلى تسهيل حركة الزوار والمصلين داخل المسجد الحرام وساحاته وتقديم المساعدة والتوجيه للوصول إلى المواقع المخصصة للصلاة والخدمات المختلفة، ودعم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان راحتهم خلال أداء مناسكهم، بالإضافة إلى تحسين تجربة القاصدين من خلال إرشادهم إلى أفضل المسارات والخدمات المتاحة.

وأفادت الهيئة في بيانها بالتزامها الثابت بدعم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير توجيه متخصص يساعدهم على الوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة ويسر، وتسهم المبادرة في تحسين تجربة قاصدي المسجد الحرام من خلال توجيههم للمسارات والخدمات المتوفرة.

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