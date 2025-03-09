جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-3-2025 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 9 مارس الجاري، في مختلف البطولات، والقنوات الناقلة لها.

وقرر موقع الموجز، أن يقدم لمتابعيه الكرام، فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-تشيلسي ضد ليستر سيتي / الرابعة مساء.

-توتنهام هوتسبير ضد بورنموث / الرابعة مساء.

-أرسنال ضد مانشستر يونايتد / السادسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-أتلتيكو مدريد ضد خيتافي / الثالثة عصرًا.

-ريال مدريد ضد رايو فاليكانو / 5:15 مساء.

-ريال مايوكا ضد أتلتيك بلباو / السابعة والنصف مساء.

-ريال بيتيس ضد لاس بالماس / السابعة والنصف مساء.

-إشبيلية ضد ريال سوسيداد / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-بولونيا ضد هيلاس فيرونا / الواحدة والنصف مساء.

-نابولي ضد فيورنتينا / الرابعة مساء.

-روما ضد إمبولي / السابعة مساء.

-يوفنتوس ضد أتالانتا / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

-آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين/ الرابعة والنصف مساء.

-هوفنهايم ضد هايدينهايم / السادسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-بريست ضد آنجيه / الرابعة مساء.

-سانت إيتيان ضد لوهافر / السادسة والربع مساء.

-أوكسير ضد ستاد ريمس / السادسة والربع مساء.

-نانت ضد ستراسبورج / السادسة والربـع مساء.

-نيس ضد أولمبيك ليون / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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