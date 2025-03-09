الرئيس الأوكراني يكشف تفاصيل خـ ـطيرة بشأن مستجدات الحـ ـرب الروسية الأوكرانية

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي عن آخر تطورات الحـ ـرب الروسية الأوكرانية وذلك في ظل التصعيد العسـ ـكري بين روسيا وأوكرانيا، وتكثيف الهـ ـجمات الروسية علي المدن الأوكرانية.

وتشن روسيا حاليًا أعنـ ـف وأشد الهـ ـجمات علي أوكرانيا منذ اندلاع الحـ ـرب بينهما، فيما يستمر الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق يوقف الحـ ـرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 3 سنوات، برعاية أمريكية.

الرئيس الأوكراني يكشف التطورات الميدانية لـ الحـ ـرب الروسية الأوكرانية

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر التطورات الميدانية بشأن الحـ ـرب الروسية الأوكرانية وتفاصيل الهـ ـجمات العنـ ـيفة التي شنتها روسيا علي أوكرانيا خلال هذا الأسبوع .

الرئيس الأوكراني

ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن روسيا شنت مئات الهـ ـجمات على أوكرانيا خلال هذا الأسبوع، مستخدمة أكثر من 1200 قنـ ـبلة و870 طائرة مسيرة و80 صـ ـاروخًا.

الرئيس الأوكراني: نتواصل مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم العسـ ـكري والإنساني

وشدد الرئيس الأوكراني على أن الحكومة الأوكرانية تعمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لضمان اتخاذ قرارات دقيقة فيما يتعلق بتوفير الدعم العسـ ـكري والإنساني الذي ينقذ الأرواح، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية في البلاد.

الرئيس الأوكراني يطالب بزيادة العقوبات الاقتصادية على روسيا

كما دعا الرئيس الأوكراني إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الدفاعي الأوكراني وزيادة العقوبات الاقتصادية على روسيا.

الرئيس الأوكراني: أوكرانيا لا تزال ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق السلام

وأضاف الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا لا تزال ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق السلام، لكنه أكد أن ذلك يتطلب المزيد من الدعم الدولي على كافة الأصعدة.

لماذا هـ ـدد ترامب بفرض عقويات علي روسيا ؟

من ناحية أخري، هـ ـدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات علي روسيا وذلك بعد القصـ ـف العنـ ـيف والغـ ـارات الكثـ ـيفة التي شنتها علي أوكرانيا، وتسببت في خسائر فادحة، وسقوط عدد كبير من القـ ـتلي والجرحي.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا واصلت قصـ ـف أوكرانيا ورفض السلام، لكنّه حيّد في موقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد ضـ ـربات روسية جديدة بصـ ـواريخ ومسيّرات استهدفت مدنًا ومنشآت أوكرانية.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، أنه "نظرًا إلى أن روسيا تقصـ ـف أوكرانيا حاليًا في ساحة المعركة، أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق وعقوبات ورسوم جمركية على روسيا إلى أن يتم التوصل لوقف إطـ ـلاق نـ ـار ولاتفاق تسوية نهائي بشأن السلام".

ترامب

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد تصميم ترامب على إنهاء الحـ ـرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت

أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي تصميم رئيس بلاده دونالد ترامب على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مشددا على أنه وجب على جميع الأطراف اتخاذ خطوات لضمان تحقيق سلام دائم بين البلدين.

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