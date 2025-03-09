شروط التقديم للمدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسي 2025-2026

شروط التقديم للمدارس الرسمية الدولية IPS.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط التقديم لتلك المدارس للعام الدراسي المقبل 2025-2026.

وتأتي شروط التقديم للمدارس الرسمية الدولية IPS لتوفير إطار واضح للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في التسجيل، حيث تشمل مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالمواعيد والمتطلبات.

الموجز يستعرض بالتفصيل شروط التقديم للمدارس الرسمية الدولية IPS عبر التقرير التالي:

شروط التقديم للمدارس الرسمية الدولية IPS

ومن أحد أهم شروط التقديم للمدارس الرسمية الدولية IPS التي وضعتها الوزارة هو تحديد العمر المسموح به للالتحاق بالمرحلة FS1، يجب أن يكون عمر الطفل 4 سنوات، ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا بحلول 1 أكتوبر 2025، هذا يضمن قبول الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 4 و5 سنوات في العام الدراسي التالي.

شروط التوكيل في حال غياب الوالدين

ومن ضمن شروط التقديم للمدارس الرسمية الدولية IPS، ففي حالة غياب الوالدين، يُشترط تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية في الخارج، يجب أن يكون التوكيل خاصًا فقط بالتقديم للمدارس الرسمية الدولية، مما يتيح للأوصياء القانونيين إتمام إجراءات التسجيل نيابة عن الأهل.

التقييم المطلوب للطفل

ومن ضمن شروط التقديم للمدارس الرسمية الدولية IPS يجب على الطفل اجتياز التقييم الذي تحدده المدارس الدولية الرسمية.

ويتضمن هذا التقييم مجموعة من العوامل مثل: المظهر العام، النمو البدني، التطور الإدراكي، المعلومات العامة، بالإضافة إلى مهارات التفكير.

في حال عدم اجتياز الطفل لهذا التقييم، لن يتم إجراء مقابلة مع أولياء الأمور.

مواعيد فتح الموقع لتقديم الطلبات

حددت الوزارة الفترة من 12 أبريل 2025 وحتى 19 أبريل 2025 لإعادة فتح الموقع الإلكتروني للتقديم لمن تنطبق عليهم شروط القبول.

يجب على أولياء الأمور حجز موعد لاختبار القبول خلال هذه الفترة، وفي حال عدم حجز الموعد أو عدم الحضور في الوقت المحدد، سيتم اعتبار ذلك رفضًا من ولي الأمر لتسجيل ابنه في المدرسة، ولن يتم تحديد موعد آخر.

مقابلة أولياء الأمور

في حال اجتياز الطفل التقييم، يتم إجراء مقابلة شخصية لأولياء الأمور أو الوصي القانوني للطفل. يتعين حضور الوالدين (أو الوصي القانوني) في المقابلة الشخصية لضمان التقييم الشامل للمتقدم.

يتم قبول الطلاب بناءً على مجموع درجات اختبار القبول، وفي حال تساوي الدرجات، يكون السن هو العامل التفضيلي لاختيار الطالب الأكبر سناً.

التعهدات والإقرارات المطلوبة

يلزم ولي الأمر بتوقيع جميع التعهدات والإقرارات التي تحددها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، تشمل هذه التعهدات الامتثال الكامل للأنظمة المالية والإدارية والتعليمية التي تضعها الوزارة والمدارس الدولية.

كما يتعين على ولي الأمر أن يقر بأن الطالب غير مسجل في أي مدرسة أخرى، وفي حال كان مسجلًا، يتحمل ولي الأمر مسؤولية إنهاء الإجراءات مع المدرسة السابقة.

المسؤولية في حالة تقديم بيانات غير صحيحة

تحذر الوزارة من تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل. في حالة اكتشاف أي تزوير أو إخفاء معلومات، يتحمل ولي الأمر المسؤولية الكاملة عن القرارات التي تتخذها المدرسة بشأن قبول أو رفض الطالب.

التسجيل والتقديم عبر الإنترنت

للتقدم للمدارس الرسمية الدولية، يجب على أولياء الأمور زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل وإتمام الإجراءات المطلوبة، على الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة قبول الطلاب في العام الدراسي الجديد، من هنــــــــــــــــــا.

في الختام، تهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان تنظيم عملية التقديم والقبول بشكل شفاف وعادل، مع مراعاة مصلحة الطلاب وأسرهم.

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