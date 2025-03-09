عزة مجاهد: الشغل مع أحمد السقا في العتاولة 2 ممتع للغاية

قالت الفنانة عزة مجاهد إنها سعيدة للغاية بردود أفعال الجمهور والسوشيال ميديا على دورها في مسلسل العتاولة الجزء الثاني الذي يعرض حاليًا، موضحة أنها لم تنتهي من تصوير العمل حتى وقتنا الحالي كما أن أبطال العمل لا يشاهدون المسلسل بسبب ضيق الوقت وتصويرهم الذي يستمر أكثر من 14 ساعة، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .



وتابعت الفنانة عزة مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا لبعض" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد قائلة "كواليس العمل جميلة جدًا ومهما قلت أن النجوم محترمين قوي وبيحبوا بعض قوي وبيدعموا أي فنان معاهم في الشغل، وسعيدة بالشغل معاهم وليا الشرف إني موجودة في مسلسل زي العتاولة وبشكر المخرج أحمد خالد موسى على أنه رشحني للعمل".



وأشارت عزة مجاهد إلى أنها اجتهدت على نفسها كثيرًا لكي تقدم الشخصية بشكل أفضل وفي نفس الوقت يجب أن تقدم الدور بطريقة السهل الممتنع، مردفة بأنه يجب على الفنان عندما يقدم الدور يجعل المشاهد يشعر بأن الممثل هذه هي حقيقته في الطبيعة.

قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2، من بطولة الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، مريم الجندي، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، ومن إ خراج المخرج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال وجاء ذلك بعدما تم استبدال المؤلف هشام هلال الذي كتب سيناريو الجزء الأول.

ويشهد مسلسل العتاولة 2 إنضمام فنانين جدد أبرزهم الفنانة فيفي عبده التي تجسد شخصية شديدة، والفنانة نسرين أمين التي تقدم دور عدولة، والفنانة ثراء جبيل الذي تلعب دور مديحة.

قصة مسلسل العتاولة 2

ويستكمل الجزء الثاني من مسلسل العتاولة قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذين طابوا من مجال النصب والجريمة، ويواجهان تحديات ومخاطر جديدة في إطار من التشويق والإثارة، ومن المتوقع أن يعود الشقيقان إلى مجال النصب والجريمة.

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