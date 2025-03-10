إعلام إسرائيلي: إتهامات لسموتريتش بتجنيد جاسوس داخل جيش الدفاع

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقارير تفيد بأن وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش يتلقى معلومات من جاسوس في جيش الدفاع الإسرائيلي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

إفصاحه عن معلومات محددة أثار حوله الشكوك

و نقلاً عن مصادر في مجلس الوزراء ومؤسسة الدفاع، أفادت أن سموتريتش قد حضر اجتماعات مجلس الوزراء ومعه معلومات محددة عن خطط من القيادة الجنوبية لجيش الدفاع الإسرائيلي، بعضها لم يكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علم بها.

يقول مصدر في مجلس الوزراء: "لقد رأينا سموتريتش يحضر أحيانًا إجتماعات مجلس الوزراء ومعه عروض مطبوعة من الجيش، ويقدم معلومات لم يتم الكشف عنها في مجلس الوزراء".



من هو المشتبه بكونه جاسوس سموتريتش

وتشير المصادر إلى العميد احتياط إيريز وينر، الذي يقود فريق التخطيط العملياتي في القيادة الجنوبية. وقد اتُهم وينر، وهو مساعد سابق لرئيس هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي آنذاك جابي أشكنازي، منذ أكثر من عقد من الزمان بجمع وتوزيع مواد غير قانونية سراً بهدف تشويه سمعة مسؤولي جيش الدفاع الإسرائيلي وكبار السياسيين كجزء من معركة خلافة داخلية.

و كان وينر قد واجه ذات الإتهام أيضاً بتزويد نفتالي بينيت، الشريك السياسي لسموتريتش آنذاك، بمعلومات حول عمليات نشر قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ونتائجها عبر قناة خلفية غير معتمدة خلال حرب غزة 2014 .

سموتريتش يعلن بدء بلورة خطة ترامب لتفريغ القطاع

وعلى صعيد أخر فقد أداى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بتصريحات جديدة حول الخطة الأمريكية لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى مشيراً إلى أنها بدأت "تتبلور".

وذكر سموتريتش في الكنيست الإسرائيلي: "هذه الخطة تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة أو معنا، وتعزيز التعاون".

وأشار الى أن التحضيرات جارية لإنشاء سلطة هجرة واسعة للإشراف على العملية.



وبيّن أن "الميزانية التي تخصص لهذا الغرض أوفر من تلك التي تتطلب العودة إلى الحروب المرة تلو الأخرى".

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