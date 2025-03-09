حقيقة الجدل المثار بين الفنان طارق لطفي والمخرج محمد سامي بسبب "كلام على ورق"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة للفنان الراحل حسين الإمام في جريدة روزاليوسف يتحدث فيه عن دوره بمسلسل "كلام على ورق" الذي اعتذر عنه الفنان طارق لطفي وكان من إخراج محمد سامي، وذلك بعد مرور ١١ عاما على عرضه، ويرصد إليكم موقع الموجز تصريحات طارق لطفي.

طارق لطفي

وكان طارق لطفي، قال في تصريحات تليفزيونية، إنه اعتذر عن دوره في مسلسل "كلام على ورق" لأنه كان لرجل شاذ، وهو مكانش عايز يقدم الشخصية علشان المجتمع بيرفضها وعلشان أسرته رفضت.

محمد سامي

فيما خرج مخرج المسلسل محمد سامي، وقال أن ما قاله طارق لطفي عبارة عن قصة مختلقة، مشيرا إلى أن "لطفي" اعتذر لخلاف على الأجر ومساحة الدور، واستشهد بإن نفس الدور الذي اعتذر عنه طارق لطفي، قدمه الفنان الراحل حسين الإمام ولم يكن لرجل شاذ.

تصريحات سابقة لحسين الإمام

وحملت تصريحات حسين الإمام في جريدة روزاليوسف بخصوص المسلسل، الآتي، أكد الفنان حسين الإمام أنه اقنع المخرج محمد سامي والسيناريست محمد أمين راضي بتعديل سيناريو مسلسل كلام على ورق وبالتحديد الشخصية التي يؤديها ضمن أحداث المسلسل وهي لرجل قواد يستدرج البنات من الطبقات المعدمة وإجبارهن على السير فى الطريق الخاطئ.

وأضاف: "شخصية القواد التي أجسدها في المسلسل كانت من ضمن تفاصيلها أنه رجل شاذ جنسيًا وهذا ما رفضت تقديمه خاصة أنها ليست لها ضرورة درامية بجانب أنه تجمعه قصة حب ومن هنا يأتى التناقض" .

اقرٲ ٲيضاً:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال

قائمة مسلسلات رمضان 2025 لنجوم الدراما ومواعيد العرض والقنوات الناقلة