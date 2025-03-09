أسعار سيارة تويوتا كورولا مستعمل 2025 بكافة الأنواع والأشكال

سيارة تويوتا كورولا.. يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل التالية «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، والتجهيزات المزودة بالفئات المطروحة فى السوق المحلية»، ولذلك يرصد لكم موقع الموجز في هذا التقرير أسعار سيارات تويوتا كورولا المستعملة المتداولة من جانب المستهلكين وذلك على بعض منصات التسويق والبيع الإلكترونى من موديلات 2024/ 2025.

أحدث أسعار تويوتا كورولا مستعمل

ونعرض لكم أسعار تويوتا كورولا مستعمل، تزامنًا ملحوظاً وذلك مع تخفيض شركة تويوتا إيجيبت، وهو الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، وخصومات حول أسعار السيارة كورولا سيدان العائلية موديل عام 2025 بقيم تراوحت بين 90 و100 ألف جنيه.

وشهدت أيضاً تراجعًا في الأسعار القياسية من تويوتا كورولا الجديدة إلى مليون و300 ألف جنيه.

والفئة الثانية مليون و400 ألف جنيه، والثالثة بمليون و500 ألف جنيه.

وبالإضافة إلى تراجع سعر الفئة الرابعة من كورولا عقب التخفيضات الأخيرة إلى مليون و600 ألف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الخامسة الأعلى تجهيزا بمليون و650 ألف جنيه.

وأيضاً بناءً على المتابعات اليومية، ولا يزال العديد من مالكي تويوتا كورولا الذين يعرضون سياراتهم للبيع متمسكين بأسعار ما قبل إعلان الوكيل وذلك عن تخفيض الموديل الجديد.

وتتاح المئات من سيارات تويوتا كورولا المستعملة المطروحة للبيع عبر الإنترنت كالآتي:

أخر وأحدث أسعار تويوتا كورولا مستعمل

ويبلغ متوسط أسعار سيارة تويوتا كورولا مستعمل موديل عام 2024 مليون و250 ألف جنيه ومليون و700 ألف جنيه؛ حيث يتحكم في السعر فئة السيارة وحالتها الفنية وعدد الكيلومترات.

وأيضاً تتاح أسعار سيارة تويوتا كورولا مستعمل موديل 2025 "كسر زيرو" بمتوسط سعري يتراوح بين مليون و400 ألف جنيه ومليون 900 ألف جنيه.

وتقدم سيارات تويوتا كورولا في مصر من خلال محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

1,350,000 ج. م. تويوتا كورولا.

860,000 ج. م. تويوتا كورولا خليجي.

900,000 ج. م. تويوتا كرولا Toyota corolla.

1,050,000 ج. م. كورولا 2020 فبريكا حالة الزيرو.

580,000 ج. م. كورولا 2010 خليجى أعلى فئة.

1,650,000 ج. م. كورولا موديل 2025 كسر زيرو.

أسعار تويوتا كورولا

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