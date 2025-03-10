أحمد أمين يكشف لـ "الموجز" أسرار خاصة عن شخصية عبد العزيز النص وحكايته مع مذكرات نشال

يشارك الفنان أحمد أمين في دراما رمضان الحالي 2025 من خلال مسلسل النص الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

أحمد أمين يروي كيف أثار كتاب "مذكرات نشال" اهتمامه

وكشف الفنان أحمد أمين في تصريح خاص لموقع الموجز عن كواليس تقديمه لمسلسل النص، حيث أكد أن صديقه المنتج محمد جبيلي هو الذي عرض عليه نسخة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وحدث ذلك منذ ثلاث سنوات، موضحًا أن شخصية عبد العزيز النص أثارت اهتمامه منذ ذلك الوقت.

أحمد أمين من مسلسل النص

وأوضح أحمد أمين أنه عمل مع فريق الكتابة على تقديم معالجة درامية مترابطة، مستفيدين من المذكرات وتفاصيل عالم النص والشارع المصري في تلك الفترة، موضحاً أن العمل على مسلسل يدور في حقبة زمنية قديمة كان يمثل تحديًا بالنسبة له، لكنه استمتع بهذه الرحلة رغم بعض الصعوبات التي واجهها.

وأكد أحمد أمين أن كل شخصية تحتاج لتحضيرات وبروفات مكثفة، لكن تقديم عمل تاريخي يتطلب مجهودًا أكبر من فريق الديكور والملابس والإكسسوار، حيث لا يمكن استخدام أي عنصر حديث، مما جعل دور فريق البحث والتصحيح التاريخي بالغ الأهمية.

أحمد أمين من مسلسل النص

سر انجذاب أحمد أمين لشخصية "عبد العزيز النص"

وأوضح أحمد أمين أن ما جذبه لتقديم شخصية النص هو ذكاؤه ودهاؤه، حيث يجسد شخصية نشال واسع الحيلة يهتم بمن حوله، موضحاً أن عالمه الفريد في تلك الحقبة الفارقة من تاريخ مصر كان عنصرًا لافتًا للغاية، خاصة أن تاريخ مصر يحمل العديد من التفاصيل الجديرة بالعرض في الدراما.

كيف أعاد أحمد أمين إحياء عشرينيات القرن الماضي؟

وحول كيفية توثيق تفاصيل عشرينيات القرن الماضي، أكد أمين أن الفريق اعتمد على كتاب مذكرات نشال، إلى جانب فريق بحث متخصص عمل على التدقيق في كافة التفاصيل، سواء الملابس أو الديكور أو المصطلحات المستخدمة، وذلك بالاستعانة بالباحث أيمن عثمان.

كما أوضح أن قراءة الوثائق المكتوبة ومشاهدة المواد المرئية ساعدتهم على تقديم صورة دقيقة عن تلك الفترة، لافتًا إلى أن مفردات لغة الشارع في الثلاثينيات لم تكن بعيدة كثيرًا عن اللغة المستخدمة حاليًا، على عكس ما كان متوقعًا، وهو ما اتضح من خلال أفلام تلك الحقبة.

مسلسل النص



أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي العمل لنوعية الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، وهو بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، سامية طرابلسي، والعمل مستوحى من وقائع تاريخية حقيقية مأخوذة عن كتاب"مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان.

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