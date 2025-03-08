موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل النص وتفاصيل ٲحداث الحلقة السابعة

يشهد مسلسل النص، بطولة الفنان أحمد أمين، تفاعلًا واسعًا من الجمهور منذ عرض أولى حلقاته، حيث تدور أحداثه في أجواء الثلاثينيات من القرن الماضي، مقدمًا قصة مشوقة مليئة بالمغامرات والصراعات.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول مسلسل النص :

مسلسل النص

يجسد أحمد أمين شخصية "عبد العزيز النص"، وهو نشّال سابق قرر التوبة وبدء حياة جديدة بعيدًا عن السرقة، لكن الظروف تدفعه للانخراط في مغامرات غير متوقعة وصراعات سياسية معقدة، ليصبح مع الوقت رمزًا شعبيًا وبطلًا بين الناس.

أبطال مسلسل "النص"

يضم مسلسل "النص" نخبة من النجوم، حيث تشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد بدور "رسمية"، بينما يجسد عبد الرحمن محمد شخصية "زقزوق"، وحمزة العيلي في دور "درويش"، وميشيل ميلاد في دور "إسماعيل". كما يشارك في العمل كل من صدقي صخر، دنيا سامي، وسامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبحي، وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة "أروما" والمنتج محمد جبيلي.

موعد عرض مسلسل "النص" والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل "النص" حصريًا على قناة ON E، وفق الجدول التالي:العرض الأول: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الإعادة الأولى: الساعة 1:00 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 2:00 ظهرًا.

كما يتوفر المسلسل عبر المنصات الرقمية التي تعرض الأعمال الدرامية الرمضانية بجودة عالية.

تردد قناة ON E الناقلة لمسلسل "النص"

لمتابعة مسلسل "النص" بأفضل جودة ودون انقطاع، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي عبر القمر الصناعي نايل سات: التردد: 11602

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 2750

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "النص"

حملت الحلقة السابعة من مسلسل "النص" الكثير من التشويق والإثارة، حيث اجتمع "عبد العزيز النص" (أحمد أمين) مع فرقته التي تضم "درويش"، و"رسمية"، و"زقزوق"، و"إسماعيل"، للتخطيط لعملية سرقة ضخمة تستهدف الكامب الإنجليزي في المعادي.

ورغم اعتراض "رسمية" (أسماء أبو اليزيد) على تنفيذ الخطة بسبب خطورتها وبعد الموقع المستهدف، أصرّ "النص" على المضي قدمًا، في خطوة تمهد لأحداث مشوقة وصراعات غير متوقعة في الحلقات القادمة، خاصة مع تصاعد التوترات بين الفريق والمحيطين بهم.

تترقب الجماهير الحلقات المقبلة لمعرفة مصير "عبد العزيز النص" ورفاقه، وما إذا كانوا سيتمكنون من تنفيذ خطتهم أم ستواجههم عقبات غير متوقعة.

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