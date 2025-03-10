شمس البارودي: انتهت عدتى أمس وهذه علاقتي بـ حسن يوسف قبل وفاته

قالت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، أنها ترفض الظهور في البرامج التلفزيونية كونها تحب الخصوصية، ولكن مداخلتها اليوم في برنامج "تفاصيل"، بسبب آخر مكالمة كانت للفنان الراحل حسن يوسف في ذلك البرنامج، موضحة أنه لم يكن زوجها فقط بل هو بمثابة ابنها وشقيقها ووالدها وعائلتها بأكملها، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

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شمس البارودي تتحدث عن زوجها حسن يوسف وعلاقته به قبل وفاته

وتابعت شمس البارودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا لبعض" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد، قائلة :"حسن يوسف مكانش زوجي وبس هو أبويا وابني وعيلتي كلها، أنا عيشت معاه الله يرحمه أكتر ما عيشت في بيت أبويا وأمي، وكنا عيلنا مترابطة جدا وكان بيحب عيلتي جدا، وهو كان الابن السابع لأبوه وأمه، وانا نفس الحكاية والسنين اللي عشناها كانت جميلة جداً وبيطلعوا يصيفوا معاناً".

وصية حسن يوسف لـ شمس البارودي قبل وفاته



وأشارت شمس البارودي، إلى أن الراحل حسن يوسف كان يوصيها دائماً بأن تحافظ على الأسرة وهو مرتبط بمنزله للغاية ويقضي وقتاً كثراً مع أبناؤه، وكان يحزن في بعض الأوقات لو حاول أحد يتفرق عنهم، حيث طلب بألا يتركه أحد في أيامه الأخيرة، مردفة أن عدتها انقضت أمس الأحد بعد وفاته.

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واختتمت شمس البارودي، حديثها قائلة "بعد وفاة ابننا عبد الله مكانش حسن الله يرحمه عاوز حد يسيبه أو يفترق عنه.. ولما كنت بقعد معاه كان بيمسك أيدي ويضمها ويغط عليها أوي وكأن مش عاوز حد يمشي، لكني كنت بقوله أنا هروح عند ربنا قبلك لأني مش هستحمل اعيش من غيرك".

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