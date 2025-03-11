حقيقة حظر قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الدولية.. التعليم توضح

حقيقة حظر قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الدولية.. في رد رسمي على ما تردد عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول حظر قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية الدولية "IPS"، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، ولم يصدر أي قرار يتعلق بهذا الموضوع.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول حقيقة حظر قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الدولية.

حقيقة حظر قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الدولية

في تصريحات صحفية، أوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، حقيقة حظر قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الدولية مؤكدًا أن ما تم تداوله عن حظر قبول الطلاب من ذوي الهمم بالمدارس الدولية "IPS" لا أساس له من الصحة.

وأكد أن الوزارة لم تتخذ أي قرارات أو إجراءات بهذا الخصوص، وأن ما يروج له عبر منصات التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات لا تعكس الواقع.

شروط القبول بالمدارس الرسمية الدولية

حقيقة حظر قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الدولية.. وأشار زلطة إلى أن شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية قد تم الإعلان عنها بشكل رسمي منذ بداية فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضح أن هذه الشروط متوفرة على الموقع الرسمي للمدارس الرسمية الدولية، ويمكن للمهتمين الاطلاع عليها بكل سهولة عبر الرابط المخصص لذلك.

كما شدد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية عادلة لجميع الطلاب، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لمعايير واضحة وشفافة.

جهود الوزارة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وتابع المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، يولي اهتمامًا خاصًا لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه القضية كانت جزءًا من أجندة وزير التعليم خلال زياراته الأخيرة إلى كل من اليابان والمملكة المتحدة.

وخلال هذه الزيارات، ركز الوزير على أهمية تعزيز دمج الرعاية النفسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن البرامج التعليمية، بما يسهم في تحسين أدائهم الدراسي وصحتهم النفسية، ويعزز من قدرتهم على الاندماج بشكل فعال في المجتمع.

دعوة للتحقق من المعلومات قبل نشرها

وفي ختام تصريحاته، ناشد زلطة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والمعلومات.

وأكد أن نشر معلومات غير دقيقة يمكن أن يثير البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوصى بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة للتأكد من صحة أي معلومات قبل نشرها.

وزارة التربية والتعليم تواصل دعمها الكبير لجميع الطلاب في مصر، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تقديم فرص تعليمية متكافئة تساهم في تطويرهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

وفي ضوء هذه الجهود، تحرص الوزارة على توضيح أي معلومات خاطئة يتم تداولها، لضمان توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لجميع الطلاب.

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