فاجـ.ـعة انتـ.ـحار بالشرقية.. خلافـ.ـات زوجية تنهي حياة شاب شنقًا داخل منزله

انتحار.. شهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويًا، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 26 عامًا على إنهاء حياته شنقًا داخل منزل أسرته في مركز أبو كبير، وذلك بسبب خلافات زوجية.

ويستعرض الموجز، في هذا التقرير تفاصيل حادث انتحار شاب في محافظة الشرقية بسبب خلافات عائلية.

انتحار

1. تفاصيل الحادث المأساوي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منزل أسرته بمركز أبو كبير، وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب، ويدعى "م.ع"، 26 عامًا، قام بشنق نفسه في الطابق الثالث من منزل أسرته.



وأظهر تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الخنق، تم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



2. دوافع الانتحار: خلافات زوجية وأزمة نفسية

دلت تحريات المباحث على أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية حادة نتيجة خلافات زوجية، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار الانتحار وإنهاء حياته شنقًا.





3. التحقيقات والإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، ويستكمل رجال المباحث باقي إجراءات التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتفاصيله الكاملة.



وصرحت النيابة العامة بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

انتحار



4. صدمة وحزن في أبو كبير بالشرقية

وسادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة بعد انتشار خبر انتحار الشاب، وأثار الحادث دعوات إلى ضرورة التوعية بأهمية الحوار الأسري والتفاهم بين الزوجين، وتجنب الضغوط التي قد تدفع الشباب إلى اتخاذ قرارات مأساوية.





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