مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان والقنوات الناقلة وتردداتها

حقق برنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان نجاحًا ملحوظًا منذ بداية عرضه، مما أثار فضول الجمهور حول تفاصيل بثه والقنوات الناقلة له، بالإضافة إلى كيفية الاشتراك في المسابقة المصاحبة له.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

مواعيد عرض برنامج "مدفع رمضان"

يُعرض برنامج "مدفع رمضان" يوميًا خلال شهر رمضان في المواعيد التالية:

العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بالتزامن مع موعد الإفطار.

الإعادة الأولى: الساعة 12:00 منتصف الليل.

الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

القنوات الناقلة لبرنامج "مدفع رمضان"

يمكن متابعة البرنامج عبر ثلاث قنوات رئيسية، وهي:

قناة DMC: يعرض مباشرة بعد أذان المغرب.

قناة DMC دراما: تُعاد الحلقة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

قناة الحياة: تُعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

ترددات القنوات الناقلة لبرنامج "مدفع رمضان"

تردد قناة DMC على النايل سات

التردد: 12092

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

تردد قناة DMC دراما على عرب سات 2025التردد: 12073

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

كيفية الاشتراك في مسابقة "مدفع رمضان"

للاشتراك في المسابقة، يتعين على المشاهدين إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة الذي يطرحه محمد رمضان، وذلك عبر الرقم 2345، بتكلفة 1.5 جنيه للرسالة.

يتم اختيار الفائز بجائزة تصل إلى 300 ألف جنيه من خلال قرعة إلكترونية تُجرى بين المشاركين الذين أرسلوا الإجابة الصحيحة.

فكرة برنامج "مدفع رمضان" 2025

يعتمد البرنامج على تجول محمد رمضان في الشوارع لمقابلة الجمهور ومنحهم جوائز مالية ضخمة. كما يتضمن فقرات تفاعلية عبر الهاتف المحمول، حيث يمكن للمتصلين الفوز بجوائز نقدية.

برنامج "مدفع رمضان" لا يقتصر فقط على الترفيه، بل يقدم مزيجًا من التشويق والمفاجآت، مما يجعله من أكثر البرامج متابعة خلال الشهر الكريم.

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