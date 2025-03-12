مسلسل إخواتي وحاتم صلاح: العمل مليان مواقف كوميدية

قال الفنان حاتم صلاح إنه سعيد بالمشاركة في بطولة مسلسل إخواتي الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

ووصف حاتم صلاح في مداخلة هاتفية مع برنامج كأس إنرجي للدراما عبر راديو إنرجي 92.1، فريق المسلسل بأنهم "ألطف ناس في الدنيا".

واستطرد قائلا:" أكتر ناس متواضعة في الدنيا ودي أخلاق النجوم الكبار واللوكيشن كله روح واحدة".

وتحدث حاتم صلاح عن بطلات العمل قائلا:"كندة علوش شخصية مرحة وبتنكش الناس كلها ورايقة طول الوقت وبتحب مشاهد الأكشن وتخش تضرب بقلب.. وروبي عسل العسلات".

وكشف حاتم صلاح عن موافقته على المسلسل فور مكالمة المخرج محمد شاكر خضير الذي كان يتمنى العمل معه منذ فترة طويلة.

ابطال المسلسل



مسلسل إخواتي من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، وتشارك كندة علوش في بطولته مع نيللي كريم، روي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، وضيوف الشرف: أحمد حاتم ومحمد ممدوح.

مواعيد عرض الحلقة 11 من إخواتي

قناة DMC: الساعة 7:15 مساءً – الإعادة: 1:30 صباحًا و9:15 صباحًا.

قناة DMC دراما: الساعة 10:30 مساءً – الإعادة: 6:15 صباحًا و12:45 مساءً.

متاح أيضًا عبر منصة Watch It بالتزامن مع عرضه التلفزيوني.

قصة مسلسل "إخواتي"



في إطار درامي اجتماعي مشوق، تتعرض إحدى الشقيقات لمقتل زوجها في ظروف غامضة، لتبدأ رحلة كشف الأسرار والصراعات العائلية، إلى جانب تأثير الأحلام والرؤى على مجريات الأحداث.

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