مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر 2 في رمضان 2025 والقنوات الناقلة

يستمر مسلسل "قلع الحجر 2" في جذب اهتمام الجمهور خلال موسم رمضان 2025، مستكملًا نجاح الجزء الأول الذي حصد نسب مشاهدة مرتفعة العام الماضي، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

يعرض المسلسل يوميًا على قناة النيل دراما، مقدماً دراما صعيدية مشوقة تتناول الصراعات العائلية والثأر وتجارة السلاح.

قصة مسلسل "قلع الحجر 2"

تدور أحداث الموسم الثاني من "قلع الحجر" حول العمدة فرماوي الذي يسعى للانتقام ممن تسببوا في مقتل ابنه محمد. تتشابك الأحداث بين قضايا الثأر، والسيطرة على تجارة السلاح، والخلافات العائلية التي تشعل فتيل الأزمات في القرية. يستمر المسلسل في تقديم حبكة درامية قوية تجسد واقع الحياة الصعيدية بكل تفاصيلها. لا تفوتوا مشاهدة "قلع الحجر" لمعرفة مصير العمدة فرماوي في سعيه للانتقام.

مواعيد عرض مسلسل "قلع الحجر 2" في رمضان 2025

يمكن متابعة المسلسل يوميًا على قناة النيل دراما في الأوقات التالية:

العرض الأول: الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الإعادة الأولى: الساعة 5:00 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 1:00 ظهرًا.



إذا فاتتك أي حلقة، يمكنك متابعة الإعادة والاستمتاع بمشاهدة "قلع الحجر" في أي وقت يناسبك.

القنوات الناقلة وتردد قناة النيل دراما

يُعرض مسلسل "قلع الحجر" حصريًا على قناة النيل دراما، ويمكن استقبال القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11843.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



تأكد من ضبط جهاز الاستقبال لديك لمتابعة حلقات "قلع الحجر" بجودة عالية.

أبطال مسلسل "قلع الحجر 2"

يضم المسلسل كوكبة من نجوم الدراما المصرية، على رأسهم:

محمد رياض (العمدة فرماوي).

سوسن بدر.

عبد العزيز مخيون.

ندى ماهر.

صلاح عبد الله.

أحمد سلامة.

نشوى مصطفى.



"قلع الحجر" يعود بموسم جديد ليقدم تجربة درامية مشوقة بأداء مميز من أبطاله.

نجاح المسلسل وتفاعل الجمهور

حقق الجزء الأول من "قلع الحجر" نجاحًا كبيرًا، ومع انطلاق الموسم الثاني، زاد تفاعل الجمهور مع الأحداث، خاصة مع تصاعد الصراعات الدرامية.

أصبح المسلسل حديث المشاهدين خلال رمضان، حيث يسلط الضوء على قضايا الثأر والعلاقات العائلية في الصعيد.

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