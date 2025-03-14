شروط التقدم لوظيفة لمعلم مادة اللغة العربية محافظة أسيوط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لوظيفة معلم لغة عربية بعدد من الإدارات التعليمية في محافظة أسيوط، والتي تشمل:

ديروط

القوصية

منفلوط

الفتح

البداري.

كيفية التقديم على الوظيفة

يقدم لكم موقع الموجز رابط التقديم الرسمي الذي أتاحه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة، حيث يمكنكم الوصول إليه من هنا.

المهارات المطلوبة لوظيفة معلم اللغة العربية

لضمان اختيار أكفأ الكوادر التعليمية، حددت الجهات المختصة مجموعة من المهارات الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط التقديم لوظيفة معلم اللغة العربية

للتقديم على الوظيفة، يجب أن يستوفي المتقدم الشروط التالية:

ألا يزيد العمر عن 40 عامًا.

الحصول على مؤهل عالٍ في أحد التخصصات التالية:

كلية التربية (تعليم أساسي - تعليم خاص - عام - أزهر) تخصص لغة عربية.

العلوم الأزهرية تخصص لغة عربية.

علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص لغة عربية.

علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص لغة عربية.

الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة عربية.

كليات أخرى مع دبلوم تربوي تخصص لغة عربية.

ألا يقل التقدير العام عن "مقبول".

المستندات المطلوبة للتقديم

عند التقديم، يجب إرفاق المستندات التالية:

صورة شخصية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي (وجه أمامي وخلفي) سارية.

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى (إن وجد).

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

شهادة الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة).

الدبلوم التربوي.

إيصال الإيداع البنكي.

يُرجى التأكد من استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة لضمان قبول الطلب.

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