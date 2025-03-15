ملفات ساخنة تسيطر علي مباحثات وزير الخارجية ونظيره المجري

بحث د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، اليوم السبت، العديد من الملفات الهامة، وأبرزها التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ووزير الخارجية والتجارة المجري، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين.

تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ووزير الخارجية والتجارة المجري

ومن جانبه، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري وذلك لتناول العلاقات الثنائية والخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غـ ـزة.

وزير الخارجية ونظيره المجري

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية بين مصر والمجر

وأشاد وزير الخارجية بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية توظيف الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية للارتقاء بها في مختلف مجالات التعاون، لاسيما فيما يتعلق بالصعيدين التجاري والاستثماري.

وزير الخارجية يستعرض خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غـ ـزة

كما استعرض وزير الخارجية مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة، وما تحظى به خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غـ ـزة التي اعتمدتها كل من القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من دعم وإشادة دولية، وأكد وزير الخارجية العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذها.

وزير الخارجية يعرض جهود مصر لتثبيت اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة

وتناول وزير الخارجية في هذا الإطار التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غـ ـزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بالتوازي مع جهود مصر الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة وتنفيذ مراحله الثلاث.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يشيد بدور مصر في إعداد خطة غـ ـزة

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية المجري بجهود مصر الحثيثة في إعداد خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غـ ـزة والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر فى هذا الشأن، مثمنًا الأدوار البناءة التي تلعبها مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبجهودها المحورية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة.

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