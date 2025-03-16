القصة الكاملة لـ اعتـ ـقال الطالبة الفلسطينية لقاء كردية في جامعة كولومبيا الأمريكية

تصدرت الفلسطينية لقاء كردية محركات البحث العالمية وذلك بعد اعتـ ـقالها من قبل سلطات الهجرة الأمريكية وذلك خلال التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا الأمريكية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي القصة الكاملة لـ اعتـ ـقال سلطات الهجرة الأمريكية الفلسطينية لقاء كردية علي خلفية المشاركة في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا الأمريكية.

تفاصيل اعتـ ـقال سلطات الهجرة الأمريكية الفلسطينية لقاء كردية

اعتـ ـقلت سلطات الهجرة الأمريكية الفلسطينية لقاء كردية بزعم بقائها في الولايات المتحدة لمدة تتجاوز المسموح لها بها بموجب تأشيرتها الطلابية.

الفلسطينيين

من هي لقاء كردية؟

ولقاء كردية هي فلسطينية من الضفة الغربية، ويعد اعتـ ـقالها هو ثاني اعتـ ـقال من نوعه لطالب بجامعة كولومبيا، بعدما اعتقلت الأسبوع الماضي، الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي قالت إنه ساهم في تنظيم الحركة الاحتجاجية.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الأمن الداخلي إن السلطات ألغت تأشيرة لقاء كردية في يناير 2022، وأشارت إلى أن شرطة نيويورك ألقت القبض عليها، أبريل الماضي، بسبب دورها في تظاهرات الحرم الجامعي، وفق ما نقلت "نيويورك تايمز".

وجاء القبض على لقاء كردية، وسط أسبوع مضطرب في جامعة كولومبيا، التي شهدت سلسلة من الأزمات المتصاعدة منذ اعتـ ـقال محمود خليل، خريج الجامعة حديثاً وأحد الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي، من قبل عملاء الهجرة الفيدراليين نهاية الأسبوع الماضي.

تفاصيل الاحتجاجات التي شهدتها جامعة كولومبيا

وتجمع أكثر من 200 طالب خارج البوابات الرئيسية لجامعة كولومبيا للاحتجاج على تعامل الإدارة مع اعتـ ـقال محمود خليل، وارتدى المتظاهرون الكوفية الفلسطينية، ولوّحوا بـ الأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات تحمل شعارات مثل "حرروا محمود"، "إدارة الهجرة خارج حرمنا الجامعي"، و"كولومبيا، لا يمكنك الاختباء".

وجاء الاحتجاج في جامعة كولومبيا بعد أقل من 24 ساعة، من إعلان الرئيسة المؤقتة للجامعة كاترينا أرمسترونج أن فيدراليين فتشوا مقرين لسكن الطلاب بالجامعة.

وجاء التفتيش بعد ساعات من إرسال إدارة ترامب رسالة إلى جامعة كولومبيا تطالبها فيها بتغيير سياساتها المتعلقة بالانضباط واشتراطات قبول الطلاب.

اعتـ ـقال الفلسطينيين

وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة التعليم وإدارة الخدمات العامة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنه يتعين على الجامعة تطبيق سلسلة من التغييرات قبل إجراء محادثات بشأن استئناف منح وعقود فيدرالية بقيمة 400 مليون دولار أُلغيت الأسبوع الماضي.

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