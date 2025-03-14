استطلاع رأي يكشف انقسام الإسرائيليين بشأن الحرب في غزة

الحرب في غزة.. كشف استطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية عن انقسام واضح بين أنصار الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بمواصلة الحرب في غزة أو التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وأظهر الاستطلاع أن 53% من أنصار الائتلاف الحاكم يؤيدون بقوة فكرة استئناف العمليات العسكرية في القطاع، بينما يرى 83% من أنصار المعارضة أن الأولوية يجب أن تكون لعودة جميع المختطفين الإسرائيليين دفعة واحدة، حتى لو تطلب ذلك وقف الحرب والانسحاب من غزة.

الحرب في غزة

نفي رسمي لإقالة المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى

في سياق متصل، نفت القناة 12 الإسرائيلية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إقالة المبعوث الأمريكي آدم بولر، الذي تم تعيينه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لمتابعة ملف الأسرى الإسرائيليين.

وأكدت القناة، نقلاً عن مصدر أمريكي رفيع، أن بولر لا يزال يمارس مهامه ولم يتم إيقافه عن متابعة القضية.

تضارب التقارير حول دور بولر في المفاوضات

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن إدارة ترامب أبلغت المسؤولين الإسرائيليين أن آدم بولر لن يكون مسؤولاً عن ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس مستقبلاً، وهو ما اعتبره البعض خطوة نحو تقليص دوره داخل الإدارة الأمريكية.

في المقابل، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بعض المشرعين الجمهوريين طالبوا بإقالة بولر بالكامل من الإدارة الأمريكية، وليس فقط من دوره في متابعة ملف الأسرى.

لكن وفقاً لمصادر القناة 12، لا صحة لهذه المزاعم، حيث لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأن استبعاد بولر من هذا الملف أو أي مهام أخرى داخل الإدارة الأمريكية.

الحرب في غزة

المفاوضات بين إسرائيل وحماس: تصعيد الحرب في غزة أم تسوية؟

تأتي هذه التقارير وسط استمرار الجهود الدبلوماسية لحل قضية الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تسعى بعض الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى يشمل وقف إطلاق النار، بينما تصر جهات أخرى داخل الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الحرب في غزة حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية.



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