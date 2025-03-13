وزراء الخارجية العرب يشددون على تمسكهم بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار

أكد وزراء خارجية مصر والاردن والامارات، الأربعاء، للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على أهمية اعتماد الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ووقف إطلاق النار وأهمية حل الدولتين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



تثبيت وقف إطلاق النار ضرورة



وعقد وزراء خارجية عرب وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إجتماعاً، الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع فإن الوزراء العرب "عرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس 2025، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع".



وأضاف البيان أن الوزراء العرب أكدوا "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

حماس قد توافق على هدنة طويلة الأمد

هذا وفي سياق متصل فقد أوضح مصدر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن حماس مستعدة للموافقة على مقترح ويتكوف الذي يقضي لوقف إطلاق النار طويل من دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإتفاق.

و رجح المصدر إن حماس ستطالب بالإفراج عن قادة في الحركة محتجزين لدى إسرائيل، مقابل قبول الاقتراح.



وأضاف المصدر أن هناك "فجوة" بين توقعات الوفدين الأمريكي والإسرائيلي من محادثات قطر، وقدراتهما على اتخاذ القرار، فبينما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويتكوف، وهو شخص قادر على اتخاذ القرارات، فإن الوفد الإسرائيلي، رغم منصبه الرفيع نسبيا، لا يتمتع بصلاحيات اتخاذ القرارات.

هذا وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حماس سراح 10 رهائن أحياء، على أن يشمل أيضاً الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، في مقابل 60 يوماً إضافيا من وقف إطلاق النار.



فيما لم يسافر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المسؤول الجديد عن المحادثات لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى قطر.



هذا وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد وصل إلى قطر، الثلاثاء، للإنضمام إلى محادثات تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة.

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