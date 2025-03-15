تراجع حاد في سعر عملة pi network اليوم.. تفاصيل

شهد سعر عملة pi network اليوم ، السبت 15 مارس 2025، انخفاضًا جديدًا في قيمتها السوقية، ما يعكس استمرار الضغوط على هذه العملة الرقمية التي تواجه تحديات داخلية متزايدة، وفي هذا الصدد، يكشف لكم التفاصيل عبر الموجز، سعر عملة pi network بالدولار.

سعر عملة pi network اليوم

ويأتي سعر عملة pi network اليوم كالتالي:

السعر الحالي: 1.460414 دولار لكل وحدة (PI/USD).

التغير خلال 24 ساعة: انخفاض بنسبة -5.25%.

حجم التداول خلال 24 ساعة: 428.03 مليون دولار.

القيمة السوقية الإجمالية: 10.29 مليار دولار.

العملات المتاحة للتداول: 7.04 مليار وحدة.

أداء سعر عملة pi network خلال الفترات الأخيرة

اليوم: انخفاض بمقدار $-0.080973 (بنسبة -5.25%).

خلال 30 يومًا: تراجع بمقدار $-0.23917 (بنسبة -14.07%).

خلال 60 يومًا: تراجع بمقدار $-0.23917 (بنسبة -14.07%).

خلال 90 يومًا: تراجع بمقدار $-0.23917 (بنسبة -14.07%).

أعلى سعر خلال 24 ساعة: 1.564086 دولار.

أدنى سعر خلال 24 ساعة: 1.424669 دولار.

أعلى سعر في تاريخ العملة: 2.981644 دولار.

شهد سعر عملة pi network اليوم تراجعًا ملحوظًا في قيمتها اليوم السبت 15 مارس 2025، حيث فقدت أكثر من 45% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوياتها خلال الشهر الماضي، ما يعمق خسائرها بشكل ملحوظ.

تطورات سلبية تعصف بمشروع Pi Network

خلال الأسبوع الأخير، برزت عدة مشكلات أثرت سلبًا على مشروع Pi Network، أبرزها:

خلافات داخلية داخل مجتمع الرواد، حيث انتقد المستخدمون المشروع بسبب تأخرهم في نقل عملاتهم إلى الشبكة الرئيسية قبل الموعد النهائي المحدد للهجرة.

بيع الحسابات بشكل متزايد من قِبل المستخدمين المحبطين من فترات الحجز الطويلة، ما أثار مخاوف حول استقرار النظام البيئي للعملة.

تعطل عمليات التحقق من الهوية (KYC)، الأمر الذي يعرض بعض المستخدمين لخطر فقدان عملاتهم الرقمية، مما خلق حالة من الغموض والقلق قبل يوم Pi.

اتهامات بالمركزية وعدم الشفافية

كشفت تقارير حديثة أن فريق Pi Network الأساسي يحتفظ بنحو 82.8 مليار عملة Pi، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن ما إذا كانت الشبكة تعمل فعليًا بنظام لامركزي أو تخضع لتحكم مجموعة صغيرة فقط.

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