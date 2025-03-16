الحالة المرورية اليوم الأحد 16-3-2025 في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الأحد، الموافق 16 مارس 2025، زحامًا مروريًا، وكثافات عالية على كافة الطرق والمحاور السريعة والصحراوية، وذلك تزامنًا مع بداية الأسبوع وعودة الموظفين لأماكن عملهم، وكذلك عودة التلاميذ والطلاب لمدارسهم وجامعاتهم بدون وجود مؤثرات أو بلاغات لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل الحالة المرورية لمعرفة أهم المحاور والميادين التي تشهد زحامات وكثافات مرورية لتفاديها.

الحالة المرورية اليوم الأحد 16 مارس 2025

شهدت الحالة المرورية كثافات عالية، وزحامًا شديدًا، فيما انتشرت رجال الإدارة العامة للمرور في كافة الطرق والمحاور الرئيسية لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

الحالة المرورية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، زحامًا مروريًا بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

كما ظهرت سيولة في حركة السير فوق كوبري أكتوبر للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى الكوبري والطريق المؤدي إلى شارع النيل بمنطقة العجوزة.

وشهد ميدان الجلاء انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع التحرير، مروراً بكوبري قصر النيل وصولاً إلى ميدان التحرير.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وبخصوص الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، فقد شهدت كثافة مرورية في حركة السير، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات.

فيما شهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولاً وشارع النيل السياحي انتظاماً في حركة سير السيارات.

الحالة المرورية على الطرق السريعة

وفيما يتعلق بـ الحالة المرورية على الطرق السريعة، اليوم الأحد، فقد شهدت زحامًا مروريًا، وتستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وأيضا على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي بالنسبة للمسافرين من وإلى القاهرة، كما تستقر حالة المرور على طريق الفيوم الصحراوي، وطريق المنصورة.

الحالة المرورية

الحالة المرورية على الطرق الصحراوية

وفيما يتعلق بـ الحالة المرورية على الطرق الصحراوية فقد شهدت انتظامًا في حركة السيارات، وذلك على طريق بلبيس - الشرقية، وطريق أسيوط الصحراوي الغربي ، وأيضا على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، بالإضافة إلى استقرار حالة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة، وأيضا طريق القصير - مرسى علم و طريق قنا - سفاجا، وطرق جنوب سيناء.

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