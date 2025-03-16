تعرف على أسعار شاشات سامسونج 32 بوصة.. اختَر ما يناسب احتياجاتك وميزانيتك

أسعار شاشات سامسونج.. يبحث الكثيرون عن أسعار شاشات سامسونج 32 بوصة سواء كانت سمارت أو عادية، وذلك لما تتميز به هذه الشاشات من جودة عالية وعمر افتراضي طويل، وتتنوع الأسعار وفقًا للإمكانيات والموديلات المتاحة في الأسواق.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أسعار شاشات سامسونج بمختلف الأحجام والمواصفات لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب عند الشراء.

اسعار شاشات سامسونج

أسعار شاشات سامسونج 32 بوصة (سمارت وعادي) 2025



تختلف أسعار شاشات سامسونج 32 بوصة وفقًا للمواصفات والإمكانيات التي تقدمها، وفيما يلي قائمة بأحدث الأسعار:

شاشة سامسونج 32 بوصة ليد إتش دي وايرلس سمارت

المواصفات: تحتوي على مدخل USB، عدد 2 مداخل HDMI، إريال ديجيتال داخلي

السعر: 3950 جنيه مصري



أسعار شاشات سامسونج 32 بوصة سمارت ليد إتش دي

المواصفات: تحتوي على مدخل USB، عدد 2 مداخل HDMI، إريال ديجيتال داخلي

السعر: 3550 جنيه مصري



شاشة سامسونج 32 بوصة ليد إتش دي عادي

المواصفات: تحتوي على مدخل USB، عدد 2 مداخل HDMI، إريال ديجيتال داخلي

السعر: 3600 جنيه مصري



أسعار شاشات سامسونج من 22 إلى 27 بوصة



تتوفر شاشات سامسونج بحجم أقل من 32 بوصة لمختلف الاستخدامات، سواء لمشاهدة المحتوى العادي أو للألعاب وأجهزة الكمبيوتر، إليكم قائمة بأسعارها:

شاشة سامسونج LED 22 بوصة – 4100 جنيه مصري

شاشة سامسونج FHD 22 بوصة – 4100 جنيه مصري

شاشة سامسونج LED Curve 23.5 بوصة – 4443 جنيه مصري

شاشة سامسونج LED 24 بوصة – 4360 جنيه مصري

شاشة سامسونج FHD 24 بوصة – 4360 جنيه مصري

شاشة سامسونج LED Curve 27 بوصة – 6200 جنيه مصري



أسعار شاشات سامسونج 55 بوصة سمارت



تعتبر شاشات سامسونج 55 بوصة من الخيارات المفضلة لعشاق مشاهدة المحتوى بجودة عالية، حيث تقدم تقنية 4K UHD مع ميزات متقدمة. وفيما يلي قائمة بأسعارها وفقًا للموديلات المختلفة:

شاشة سامسونج منحنية 55 بوصة سلسلة 7 سمارت UHD

الموديل: UA55NU7300KXZN

السعر: 12,999 جنيه مصري



شاشة سامسونج LED سمارت 55 بوصة الترا اتش دي 4K برسيفر داخلي

الموديل: UA55TU7000UXEG

السعر: 10,199 جنيه مصري



شاشة سامسونج LED سمارت منحنية 55 بوصة الترا اتش دي 4K برسيفر داخلي

الموديل: UA55TU7000UXEG – اللون الأسود

السعر: 11,715 جنيه مصري



شاشة سامسونج 55 بوصة سمارت ألترا إتش دي LED برسيفر داخلي

الموديل: UA55TU8000UXEG – اللون الأسود – 4K

السعر: 14,000 جنيه مصري

أسعار شاشات سامسونج



شاشة سامسونج 55 بوصة سمارت الترا اتش دي QLED 4K بفريم

الموديل: QA55LS03TAUXEG

السعر: 16,999 جنيه مصري



شاشة سامسونج سمارت 55 بوصة LED كريستال UHD برسيفر مدمج

شاشة سامسونج موديل: UA55AU8100UXEG – بدقة 4K

السعر: 10,399 جنيه مصري

اقرأ أيضا

تعرف على أسعار الشاشات في كارفور .. منتجات ذات جودة عالية

أسعار التليفونات المحمولة المستوردة في 2025 وصلت كام؟

