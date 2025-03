تعرف على أسعار باقات we للانترنت المنزلي بالضريبة.. التفاصيل كاملة

أسعار باقات we للانترنت المنزلي بالضريبة، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار باقات we للانترنت المنزلي بالضريبة، وذلك حتى يتمكنوا من الباقة المناسبة لاستخدامهم واستهلاكهم الشهري.

أسعار باقات we للانترنت المنزلي بالضريبة، ويستعرض الموجز في التقرير التالي وبشكل مفصل جميع أسعار باقات الإنترنت المنزلي من We بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة وذلك على النحو التالي:

أسعار باقات الإنترنت من شركة وي

ما هي أسعار باقات وي للانترنت المنزلي مضاف له الضريبة؟

أسعار باقات we للانترنت المنزلي بالضريبة، وتقدم شركة وي الكثير من الباقات المتنوعة ومنها باقات السوبر وباقات الميجا وباقات الألترا.

أولًا: باقات السوبر وفيها حوالي 6 سعة استخدام وذلك على النحو التالي من الأقل إلى الأعلى:

- سعر الباقة سوبر 140 جيجابايت وتشمل الضريبة المضافة 239.4 جنيهًا مصريًا شهريًا.

- ويكون سعر باقة سوبر 200 جيجابايت مضاف لها الضريبة : 330.6 جنيهًا مصريًا شهريًا.

فيما تكون باقة سوبر 250 جيجابايت مضاف لها القيمة أو الضريبة: 410.4 جنيهًا مصريًا شهريًا.

- ويكون سعر الباقة سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيهًا مصريًا شهريًا.

- وتكون باقة سوبر 600 جيجابايت: بـ 850 جنيهًا مصريًا شهريًا.

- أعلى باقة في باقات السوبر وهي سوبر 1 تيرابايت: 1550.4 جنيهًا مصريًا شهريًا.

أسعار باقات الأنترنت الأرضي من شركة وي

ثانيًا: باقات ميجا وهي تكون في 3 باقات وبأسعار مختلفة وتكون على النحو التالي:

- باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيهًا مصريًا شهريًا.

- باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيهًا مصريًا شهريًا.

- باقة ميجا 1 تيرابايت: 1778.4 جنيهًا مصريًا شهريًا.



ثالثًا: باقات ألترا وتكون الباقات فيها على هذا النحو الذي سنعرضه:

- ألترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا مصريًا شهريًا.

- ألترا 600 جيجابايت: 1083 جنيهًا مصريًا شهريًا.

- ماكس 1 تيرابايت: 2006 جنيهًا مصريًا شهريًا.

