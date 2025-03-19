دعوى تبديد أموال.. حكاية زوجة تعاونت مع زوجها السري لابتزاز طليقها

دعوى تبديد أموال .. قصة أغرب من الخيال كان ضحيتها زوج أخلص في حب زوجته، بل وفعل كل شيء حتى يسعدها وأولادهما، حتى بعدما انفصلا ظلت تتلاعب به من خلال خطة محكمة حتى استطاعت أن تحصل على مبلغ وصل إلى 210 آلاف جنيه، الموجز تستعرض التفاصيل.

دعوى تبديد أموال

القصة بدأت من الانفصال بعد زواج عن حب بين زوجين، حينها قرر الزوج أن تكون تلك الزوجة شريكة حياته، وظلا في سعادة حتى بدأت المشاكل بعد إنجابهما للأولاد تزداد إلى أن انتهى بهما المطاف للانفصال، فأقام الزوج دعوى تبديد أموال.

دعوى تبديد أموال

تفاصيل دعوى تبديد أموال

الزوج وقف أمام محكمة الأسرة ليسرد في دعوى تبديد أموال، تفاصيل القصة كاملة، إذ قال: "حرمت من رؤية أطفالي، بعدما انتهى بنا المطاف بالانفصال".

وأضاف الزوج في دعوى تبديد أموال: "أجبرت أن أنفق على زوج مطلقتي بعد أن تقاضوا مني ما يتخطى الـ210 آلاف جنيه، بعد زواجها سرا وإخفائها الأمر علي، لأعيش في جحيم بعد أن علمت بتخطيطها للتحايل علي بالغش والتدليس حتي تتقاضي نفقات غير مستحقة وتبددها علي زوجها الحالي، حتى بدأت أشعر أنني أمام عصابة تدبر وتخطط وتصل إلى هدفها".

الكواليس الخفية

وتابع الزوج في دعوى تبديد أموال: "طليقتي تزوجت سرا وتركت أطفالي لدي والدتها المريضة رغم تقاضيها النفقات، ولم تعلمني بذلك فكانت في يوم الرؤية تنقلهم إلي مسكن الحضانة واستلمهم منها هناك كعادتي كل شهر مرة أو حسب الوقت التي تختاره".

وواصل: "علمت الكارثة التي كانت تهدد الأطفال، بعدم الإفصاح عنها لي، فزوجتي السابقة تزوجت وتعيش حياتها وتهمل في رعاية أبنائها، ليس هذا فحسب بل للأسف طليقتي سيدة غير مسئولة أهملت في رعاية أطفالي وتسببت لهم بالضرر المادي والمعنوي والإساءة لهم، فضلًا عن الإنفاق من نفقتي عليها على زوجها الحالي دون رعاية أبنائي أو حتى الإنفاق عليهن".

واستطرد: "قدمت مستندات تفيد حصولها على نفقات غير مستحقة طوال الشهور الماضية، وعندما طالبتها بحضانة الأولاد رفضت، وحاولت ابتزازي بحقي في الرؤية، الأمر الذي جعلني أستغيث بمحكمة الأسرة حتى أنجو بنفسي وأولادي من تلك العصابة".

اقرأ أيضًا: دعوى قضائية لحظر صفحات معلمة سابقة بسبب استغلال الدين والإساءة للحضارة الفرعونية

هالة صدقي أمام القضاء في دعوى جديدة من خادمتها