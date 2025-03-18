زوجة تقاضي طليقها لنفقات الأطفال وحلاقة الشعر

شهدت محكمة الأسرة بالجيزة قضية غير تقليدية، حيث أقامت زوجة دعوى قضائية ضد طليقها تطالبه بتحمل نفقات أطفالهما الثلاثة بالكامل، بما في ذلك مصاريفهم اليومية والتعليمية والصحية، ولم تقتصر مطالب الزوجة على الاحتياجات الأساسية، بل شملت أيضًا نفقة خاصة لحلاقة شعر ابنها، الذي يرغب شهريًا في تغيير تسريحة شعره وفقًا لآخر صيحات الموضة.

وأشارت الزوجة في دعواها إلى أن الطليق يمتنع عن سداد أي مصاريف متعلقة بأبنائه، ما دفعها إلى اللجوء للمحكمة للمطالبة بحقوق الأطفال، وتداولت المحكمة القضية وسط اهتمام بالغ، نظرًا لغرابة الطلبات المقدمة.

ويرصد الموجز حكما أخر داخل أروقة محكمة الأسرة في السطور التالية

حكم بإلزام زوج بإعادة مصاغ ذهبي بقيمة 132 ألف جنيه

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة الأسرة بالقاهرة حكمًا بإلزام زوج سابق بإعادة مصاغ ذهبي بقيمة 132,360 جنيهًا لصالح زوجته السابقة، والمثبت بقائمة المنقولات الزوجية، وكما ألزمت المحكمة الزوج بسداد 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، إضافة إلى المصاريف القضائية المستحقة.

وجاء الحكم بعد أن تقدمت الزوجة بدعوى قانونية للمطالبة بمصاغها الذهبي، حيث أكدت أنها استلمت قائمة منقولاتها الزوجية بعد صدور حكم قضائي سابق، لكنها لم تتسلم المجوهرات المسجلة ضمن القائمة.

تفاصيل القضية والمستندات المقدمة

أكدت المدعية في دعواها أنها لجأت في البداية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحاولة الوصول إلى حل ودي، إلا أن مساعي الصلح باءت بالفشل، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية لاسترداد حقوقها.

وقدمت الزوجة حافظة مستندات دعمت موقفها القانوني، حيث تضمنت:

أصل عقد الزواج بين الطرفين.

الصيغة التنفيذية للحكم السابق بتسليم قائمة المنقولات الزوجية.

محضر رسمي يثبت عدم استلامها المصاغ الذهبي عند تنفيذ الحكم.



المحكمة تحجز القضية للحكم

بعد تداول القضية في الجلسات بحضور الزوجة شخصيًا ومحاميها، قررت المحكمة حجز القضية للحكم، في انتظار الفصل النهائي في النزاع القائم بين الطرفين.

قضايا الأسرة بين الحقوق والنزاعات

تشهد محاكم الأسرة في مصر العديد من القضايا المشابهة، حيث تتنوع النزاعات بين طلبات النفقة، والمصوغات الذهبية، وقوائم المنقولات الزوجية. ويظل الحكم في هذه القضايا مستندًا إلى المستندات القانونية المقدمة وإثباتات كل طرف أمام المحكمة.

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