وزير الخارجية يؤكد حرص مصر علي تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أفريقيا

افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ومحمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقى بجمهورية تنزانيا، اليوم الأربعاء، منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين، وكذلك رجال الأعمال من الجانب التنزانى.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مشاركة وزير الخارجية في منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى، وأبرز الفرص الاستثمارية والمزايا الت يتقدمها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تفاصيل مشاركة وزير الخارجية في منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى

أكد وزير الخارجية على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية.

وزير الخارجية

وزير الخارجية: هذا هو الهدف من تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وأشار وزير الخارجية في هذا الصدد، إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.

وزير الخارجية يستعرض الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية

واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.

وزير الخارجية يشيد بقدرات قطاع الصناعات الدوائية المصري

كما أشار وزير الخارجية إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يسلط الضوء على الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من الدول

وسلط وزير الخارجية الضوء على الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات البحرينية

ملفات ساخنة تسيطر علي مباحثات وزير الخارجية ونظيره المجري