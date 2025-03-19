بتواجد الأهلي وبيراميدز.. كاف يعلن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا.. أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباريات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي الذي يواجه الهلال السوداني، وبيراميدز الذي يواجه الجيش الملكي المغربي.

كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز جدول مباريات الذهاب والإياب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا المعلن من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

موعد مباريات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

تلعب جميع مباريات دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 1 أبريل المقبل حيث تستهل المنافسات بمواجهة ماميلودي صنداونز اللترجي الرياضي عليملعب "لوفتوس فيرسفيلد"في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وفي التاسعة مساءًا تلعب ثلاث مواجهات، حيث يواجه الأهلي المصري الهلال السوداني علي" ستاد القاهرة الدولي" ، ويلتقي بيراميدز بفريق الجيش الملكي علي "ستاد 30 يونيو"، فيما يواجهة مولودية الجزائر أورلاندو بيراتس علي ملعب" 5 يوليو 1962".

موعد مباريات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب علي يومين حيث تقام 3 مباريات في التاسعة مساء اليوم الأول الموافق 8 أبريل، حيث يلتقي الترجي الرياضي بفريق ماميلودي صنداونز علي ملعب"حمادي العقربي"، و يواجه الهلال السوداني الأهلي المصري علي ملعب"الشيخة ولد بوضياف" ، فيما يستضيف الجيش الملكي فريق بيراميدز بيراميدز علي ملعب"المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله".

وفي ختام مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يلتقي ضمن مباريات الإياب فريقي أورلاندو بيراتس و مولودية الجزائر علي ملعب "أورلاندو" في تمام السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق9 أبريل بتوقيت القاهرة.

صورة من تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهات قوية بين الفرق الثمانية المتأهلة من المجموعات، حيث جائت المواجهات علي النحو التالي:

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

ماميلودي صن داونز ضد الترجي التونسي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

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