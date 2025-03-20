موهوب الأهلي على رادار الدوري الإسباني.. التفاصيل كاملة

بات أحد لاعبي النادي الأهلي في قطاع الناشئين على مقربة من الانتقال لنادِ إسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وتوهج أكثر من عنصر شاب داخل النادي الأهلي الأمر الذي جعل أنظار الأندية الأوروبية تلتفت حولهم تمهيدًا لجلبهم إلى القارة العجوز في المرحلة القادمة.

موهوب الأهلي على أعتاب الدوري الإسباني

وتلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا رسميًا خلال الساعات الماضية يفيد بانتقال موهبة الفريق الشاب عبدالله جعفر، لاعب الشياطين الحمر مواليد 2008، إلى الدوري الإسباني عبر بوابة نادي ريال سرقسطة بدءًا من الموسم المقبل.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة إعجاب النادي الإسباني بالقدرات الفنية والمهارية العالية التي يتمتع بها اللاعب وفقًا لـ علمه " الموجز".

وأرسل نادي ريال سرقسطة خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي يطلب فيه انتقال عبدالله جعفر، المعروف باسم "جعفر"، والذي يلعب في مركز الجناح الأيسر بفريق 2008 بالقلعة الحمراء.



وقد قام كشافو النادي الإسباني بمتابعة أداء اللاعب عن كثب خلال الأسابيع الماضية، مما دفعهم لاتخاذ هذه الخطوة.

وكان عبدالله جعفر قد تم تصعيده للتدريبات مع الفريق الأول للنادي الأهلي، حيث شارك في عدة تدريبات تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، إلا أنه لم يشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول.

وقد لعب جعفر، الذي يجيد استخدام كلتا قدميه اليمنى واليسرى، لفريقي العين والوحدة الإماراتيين قبل انضمامه للنادي الأهلي.

وأظهر اللاعب أداءً متميزًا وقدرات لافتة خلال الفترة الماضية مع فريق 2008 بالقلعة الحمراء.

يذكر أن عبدالله جعفر، المولود في الإمارات، بدأ مسيرته الكروية مع فريق العين الإماراتي، ثم انتقل إلى نادي الوحدة، قبل أن يستقر أخيرًا في النادي الأهلي.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره الجونة ضمن فعاليات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العاصمة.

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد الجونة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب " السلام".



اقرأ أيضًا:

مران وحيد لـ محمد صلاح مع منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟