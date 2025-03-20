تشكيل النادي الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

النادي الأهلي.. يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة سابقًا" المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس علي ستاد السلام.

النادي الأهلي

ويستعرض موقع الموجز ملامح تشكيل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنبي، حيث يعاني الفريق من غياب عدد من اللاعبين مابين الإصابة والإستدعاء لمنتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي لشهر مارس.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي

استقر السويسري مارسيل كولر علي التشكيلة الأساسية التي يبدأ بها مباراة إنبي في كأس عاصمة مصر والتي جائت كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، مصطفى العش، أشرف داري، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أحمد رضا، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي، سمير محمد (زعلوك).

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الأول من بطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر لها في التاسعة ونصف مساء غدًا الخميس علي ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانبي في كأس عاصمة مصر

وتنقل مباراة النادي الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر، والتي تقام علي ستاد السلام عبر البث الحي لشاسة قناة أون سبورت 1، بصوت المعلق محمد رمضان.

غيابات الأهلي أمام انبي في كأس عاصمة مصر

ويشهد المران الختامي للأهلي قبل مواجهة انبي في كأس عاصمة مصر غياب اللاعبين الدوليين بعد استدعائهم لقائمة منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وكوكا، ومروان.

مران الأهلي

كما يغيب عن صفوف النادي الأهلي في مواجهة الغد كل من الفدائي وسام أبوعلي وجراديشار بسبب إنضمامهم لمنتخبات بلادهم في الأجندة الدولية لشهر مارس.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ويقع النادي الأهلي ضمن المجموعة الثالثة من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر، والذي يحتل ترتيبها حتي الآن نادي طلائع الجيش بنقطة وحيده حصدها من التعادل بنتيجة 1-1 مع فاركو الذي يحتل المركز الثاني بنقطة هو الآخر، بينما يحتل الأهلي وانبي المركزي الرابع والخامس دون رصيد من النقاط أو المباريات.

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