أوين يحذر من رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. " لا يمكن تعويضه"

.تناول الإنجليزي مايكل أوين، أسطورة كرة القدم السابق، احتمالية رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وذلك مع اقتراب انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وتلقى محمد صلاح العديد من العروض سواء أوروبية أو عربية وتحديدًا من دوري روشن للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل بحسب ما علمه “ الموجز”.

أوين : لا يمكن تعويض محمد صلاح في ليفربول

وأوضح أوين في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو": "بالتأكيد سيبحث ليفربول عن بديل لتعويض محمد صلاح في حال رحيله، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى أن داروين نونيز قد يكون أيضًا على وشك المغادرة."

وأضاف: "رغم وجود عدة خيارات متاحة أمام النادي، إلا أنه لا يوجد لاعب يمكنه تعويض محمد صلاح أو تحقيق الأرقام التهديفية التي يقدمها".

وشدد" ليفربول يحرص دائمًا على الاحتفاظ بأفضل لاعبيه، و محمد صلاح بلا شك هو الأفضل. لذلك، أنا شخصيًا لا أتمنى رحيله."

وتطرق أوين إلى البدائل المحتملة لصلاح، قائلًا: "هناك العديد من الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى ليفربول، وأعتقد أن ألكسندر إيزاك سيكون صفقة رائعة إذا تمكن النادي من ضمه".

وأوضح" لكن المنافسة على اللاعب ستكون شديدة، خاصة مع رغبة نيوكاسل في الاحتفاظ به."

كما أعرب أوين عن إعجابه بأنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، قائلًا: "سيمينيو لاعب شاب وموهوب، ويتمتع بقدرة تهديفية كبيرة، فضلًا عن كونه يلعب في نفس مركز صلاح."



تعثر مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول

من جهة أخرى، لم يتمكن محمد صلاح من التوصل إلى اتفاق مع إدارة ليفربول بشديد تجديد عقده، حيث أشارت تقارير إنجليزية إلى أن النادي لم يقدم عرضًا مرضيًا للاعب حتى الآن، رغم الأداء المميز الذي يقدمه هذا الموسم.

وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" أن صلاح يمر بفترة صعبة داخل النادي بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبله، بالإضافة إلى تراجع فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، خاصة بعد إقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا، وخسارة لقبي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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