تستمر المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين فى وجودها لتوفير سكن مناسب لكل المصريين يتناسب مع كل الفئات والشرائح، وأكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر مباشرة ويعرض الموجز كافة التفاصيل عن موعد التقديم في الـ 400 ألف وحدة سكنية الجديدة 2025.

طرح 400 ألف وحدة سكنية

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن خطة لطرح 400 ألف وحدة سكنية بعد شهر رمضان، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل.

موعد طرح 400 ألف وحدة سكنية النهائي

وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة تلفزيونية "نحن حاليًا في مرحلة الحصر النهائي للأعداد، ولن نعلن رقمًا محددًا حتى الآن، لأن العدد قد يزيد، سيكون هناك وحدات في المدن الجديدة والمحافظات، مع أولوية للمتقدمين في إعلان سكن للمصريين 5 للحصول على الوحدات التي ستُطرح".

أسعار الحدات بمشاريع صندوق التمويل العقاري

وأوضحت عبد الحميد أن التمويل العقاري يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق استدامة بناء الوحدات السكنية، مؤكدة أن أسعار الوحدات في مشاريع الصندوق أقل بكثير من نظيرتها في القطاع الخاص، حيث يتم بيع الوحدة بأقل من تكلفتها لتناسب محدودي الدخل.

وأكدت أن الصندوق يعمل حاليًا في 10 محافظات، وأن 40% من الوحدات جاهزة، بينما يجري العمل على استكمال باقي الوحدات خلال العامين المقبلين.

طرح 400 الف وحدة سكنية جديدة

طرح 400 ألف وحدة سكنية عيد عيد الفطر

وأشارت إلى أن الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد سيتم بعد عيد الفطر، وسيتضمن كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالتقديم.

وأضافت: "نحن لا نسترد التكلفة الحقيقية للوحدات، فالصندوق يتحمل جزءًا كبيرًا من الدعم لضمان حصول المواطنين على وحدات سكنية بأسعار مناسبة".

مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل

وشددت عبد الحميد على أن مصر نفذت حتى الآن مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وهو إنجاز لم يتحقق في أي دولة أخرى على مستوى العالم، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين.

وكشفت عبد الحميد عن تحرير 10 آلاف محضر مخالفات ضد المواطنين الذين استلموا وحدات سكنية واستغلوها بطرق غير قانونية، مؤكدة أن هناك رقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

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