تركيا تشن هـ ـجوما عنـ ـيفا علي إسرائـ ـيل وغـ ـزة كلمة السر

قطاع غـ ـزة.. شنت تركيا هـ ـجومًا عنـ ـيفًا علي إسرائـ ـيل وذلك بسبب المـ ـجازر التي ترتكبها في حق المدنيين في قطاع غـ ـزة وكذلك الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية العنـ ـيفة التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الهـ ـجوم العنـ ـيف الذي شنته تركيا علي إسرائـ ـيل بسبب الغـ ـارات الجوية العنيفة التي شنتها إسرائـ ـيل علي المدنيين في قطاع غـ ـزة.

تركيا: إسرائـ ـيل داست مرة أخرى على القانون الدولي والقيم الإنسانية

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية، أن إسرائـ ـيل داست مرة أخرى على القانون الدولي والقيم الإنسانية، عبر استئناف هـ ـجماتها المكثفة على قطاع غـ ـزة.

تركيا

تركيا: العالم ينتظر وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة

وأشار المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، إلى أن العالم بأسره ينتظر تحقيق السلام الدائم ووقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة.

تركيا: مجازر إسرائـ ـيل في غـ ـزة ـزة يضـ ـر باستقرار الإقليم والعالم

وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية أن إقدام إسرائـ ـيل على ارتكاب مـ ـجزرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والبريء، وإصرارها على اتخاذ خطوات من شأنها تهجير الفلسطينيين من غـ ـزة يضر باستقرار الإقليم والعالم.

تركيا تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم ضد إسرائـ ـيل لإرساء السلام

وشدد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية على أن إرساء السلام والهدوء العالمي لن يكون ممكنًا إلا إذا اتخذ المجتمع الدولي موقفا حاسمًا ضد هذه الوحشـ ـية الإسرائـ ـيلية.

الجيش الإسرائـ ـيلي يستأنف عملياته البرية في وسط قطاع غـ ـزة

الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائـ ـيلي استأنف عملياته البرية في وسط قطاع غـ ـزة وجنوبه، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، وجاء استئناف العمليات البرية في قطاع غـ ـزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في غـ ـارات جوية شكلت إحدى أعلى معدلات سقوط الشهداء منذ اندلاع الحـ ـرب في أكتوبر 2023، لينهار بذلك اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار الذي صمد إلى حد كبير منذ يناير.

تفاصيل استهداف إسرائـ ـيل شرق خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة

استهدفت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بلدة عبسات شرق خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

قطاع غـ ـزة

ومن جانبه، أعلن الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة استشهاد عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غـ ـارات إسرائـ ـيلية استهدفت منازل في جنوب قطاع غـ ـزة.

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