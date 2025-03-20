تفاصيل خطة إسرائـ ـيل لشن عملية برية واسعة النطاق في غـ ـزة

إسرائـ ـيل تشن عملية برية في غـ ـزة.. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على الخطة التي وضعها جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي لشن عملية برية واسعة النطاق في قطاع غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الخطة التي وضعتها إسرائـ ـيل لشن عملية برية واسعة النطاق في قطاع غـ ـزة.

خطة إسرائـ ـيل لشن عملية برية واسعة النطاق في غـ ـزة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي قد يهـ ـاجم مناطق عدة باستخدام قوة أكبر، وسيحافظ على مواقعة في قطاع غـ ـزة.

قطاع غـ ـزة

مراحل خطة التصعيد الإسرائـ ـيلي في غـ ـزة

وقالت هيئة البث الإسرائـ ـيلية "كان 11" إن الخطة الإسرائـ ـيلية تتضمن عدة مراحل بدأت بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـ ـزة.

إسرائيل تستأنف العمليات العسـ ـكرية في غـ ـزة

وأشارت هيئة البث الإسرائـ ـيلية إلى المرحلة الثانية من الخطة التي وضعتها إسرائـ ـيل تمثلت في استئناف العمليات العسـ ـكرية الشاملة، مستفيدةً من شحنات الأسـ ـلحة والمعدات التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت هيئة البث الإسرائـ ـيلية أن الخطوات التالية من الخطة الإسرائـ ـيلية تشمل إجبار سكان غـ ـزة في شمال القطاع على النزوح مجددًا نحو الجنوب، وفي حال عدم تحقيق ذلك للنتائج المرجوة، ستتجه إسرائـ ـيل إلى قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يأمر بإخلاء عدد من الأحياء جنوبي قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية بأن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أصدر أوامر بإخلاء عدد من أحياء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة.

ووجه جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي نداءً لسكان أحياء بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان في قطاع غـ ـزة بإخلائها فورًا.

غـ ـارات إسرائـ ـيلية تستهدف مناطق سكنية ومخيمات اللاجئين في غـ ـزة

واستهدفت غـ ـارات إسرائـ ـيلية مناطق سكنية ومرافق مدنية في قطاع غـ ـزة، إضافة إلى مخيمات اللاجئين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

على صعيد متصل، نقلت مجلة فورين بوليسي عن المفاوض السابق في الخارجية الأمريكية آرون ديفيد ميلر أن الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة لم تفاجئهم، وقال إنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمحن السياسية التي يواجهها نتنياهو.

زعيم المعارضة الإسرائـ ـيلية يدعو الإسرائـ ـيليين للخروج إلى الشوارع ضد حكومة نتنياهو

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائـ ـيلية يائير لابيد الإسرائـ ـيليين جميعا للخروج إلى الشوارع ضد حكومة نتنياهو، وقال على منصة إكس إنه لا خطوط حمراء لدى حكومة نتنياهو، وإن الحل الوحيد هو وحدة شعب بأكمله ليقول كفى.

قطاع غـ ـزة

فيما، قال زعيم حزب "معسكر" الدولة المعارض بيني جانتس إن ما يحدث الآن ليس حكم الأغلبية بل طغيان الأغلبية، إشارة إلى الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو.

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