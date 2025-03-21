وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.. المحادثات بين أردوغان وترامب كانت إيجابية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كان “إيجابيا ” المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

فيدان : ترامب أكد لأردوغان على أنه ضمن القادة الذين يحترمهم



جاء ذلك في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء خلال مأدبة إفطار رمضانية.

وأشار فيدان إلى أن الرئيس أردوغان هو أحد القادة الذين يحترمهم الرئيس ترامب، وقد أوضح الأخير ذلك خلال الاتصال الهاتفي.

وأضاف أن الرئيس أردوغان شدد خلال الاتصال على تطلعات تركيا فيما يخص الحرب على الإرهاب وأهمية إزالة القيود المفروضة من واشنطن على التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية قال فيدان: “إذا اتفقت الأطراف على تشكيل قوة حفظ سلام في مرحلة لاحقة فيمكننا المساهمة فيها”.

وفيما يتعلق بملف الأزمة القبرصية أشار فيدان إلى أن “السبب الرئيسي للظلم في جزيرة قبرص هو وجود دولة معترف بها ولديها القدرة على الوصول إلى جميع الإمكانات بينما لا يتم الاعتراف بالأخرى”، مؤكدا على وجوب معالجة هذا الأمر.



أردوغان توسط لدى ترامب لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بحث ، الأحد، في إتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عدد من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، و سبل تعزيز الجهود المشتركة لإستعادة الإستقرار في سوريا.

وأكد “أردوغان” خلال الإتصال على أهمية تعاون البلدين في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم الجهود التى تهدف إلى تعزيز الاستقرار من خلال تمكين الإدارة الجديدة وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

و كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على سوريا، مؤكدة أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق .

أوضح مسؤولون أمريكيون إنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تكون أكثر تمثيلًا لكافة الأطياف السورية قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات. بدوره فقد لفت، ريتشارد نيفيو، المسؤول الأمريكي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في سياسات العقوبات، إن "إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن، أو وضوح بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات سيكون أمراً صعباً".

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