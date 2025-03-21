وزيرة الخارجية الألمانية تبعث رسالة إلي الشرع.. تفاصيل مهمة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحفي بعد لقائها بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إنها أبلغت الإدارة السورية الجديدة بأن المهمةالتي تقع على عاتقهم الآن لتحويل الأقوال إلى أفعال، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي



محاربة الإرهاب و إتهام إيران .. ماذا جاء في كلمة بيربوك



و أبرزت بيربوك أن أهم المهام التي تقع على عاتقهم هي مهمة السيطرة على الجماعات المتطرفة داخل صفوفهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".



وأضافت بيربوك بعد إعادة افتاح السفارة الألمانية في دمشق : "من الضروري ضبط الجماعات المتطرفة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".

وتابعت: "ينبغي الحؤول دون أي محاولة جديدة للتصعيد".

كما إتهمت إيران بالتورط بالأحداث الأخيرة التي وقت في الساحل بسوريا.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيربوك قولها في دمشق إن "إيران أحد الأطراف الأساسية التي تقوم بانتهاك السيادة السورية وهي متورطة بالأحداث الأخيرة في الساحل".

ألمانيا تعيد إفتتاح سفارتها في دمشق

و كانت دولة ألمانيا الإتحادية قد أعادت، الخميس رسمياً فتح سفارتها في سوريا، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية الألمانية تزامنا مع زيارة تقوم بها الوزيرة أنالينا بيربوك إلى دمشق .

وأكد المصدر أن فريقاً مصغراً من الدبلوماسيين يتولى إدارة البعثة، على أن تبقى الشؤون القنصلية وطلبات التأشيرات في عهدة السفارة في بيروت، نظرا إلى عدم استقرار الوضع الأمني بشكل كامل عقب إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر

وقال المصدر: "عقب الإطاحة بالديكتاتور الأسد، تعهدت ألمانيا دعم الشعب السوري وهو يمضي نحو مستقبل أكثر استقرار"، مضيفا: "لألمانيا مصلحة كبيرة في أن تكون سوريا مستقرة على الأرض يمكننا أن نساهم بشكل أفضل بالمهمة الصحة لتحقيق الاستقرار".



وأوضح أنه من خلال الحضور في سوريا "يمكننا بناء شبكة علاقات دبلوماسية وبالتالي، من ضمن أمور أخرى، الدفع نحو عملية انتقال سياسي أكثر شمولا تأخذ في الاعتبار مصالح كل المجموعات السكانية" في البلاد.

وشدد المصدر على أنه "بوجود دبلوماسيينا على الأرض، يمكننا أن نعاود الانخراط مجددا في العمل المهم مع المجتمع المدني. ويمكننا أن نتعامل بشكل مباشر وفوري مع أي تطورات سلبية جدية".

وكانت برلين أغلقت سفارتها عام 2012، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد، وتحولها إلى نزاع دام استمر أكثر عقد.

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