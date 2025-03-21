الحالة المرورية اليوم.. سيولة تشهدها شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم

الحالة المرورية اليوم.. شهدت شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم سيولة مرورية ملحوظة، وذلك على الرغم من كثافة الحركة المعتادة في ساعات الذروة الصباحية.

الموجز ينقل لكم تفاصيل الحالة المرورية اليوم عبر السطور التالية.

الحالة المرورية اليوم

وقد ساهم في هذه الحالة المرورية اليوم عدة عوامل، من بينها؛ تواجد مكثف لرجال المرور: قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف تواجدها في الشوارع والميادين الرئيسية، مما ساهم في تنظيم حركة السير وتخفيف الازدحام بجانب حملات مرورية، وتم تسيير حملات مرورية على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، للحد من المخالفات المرورية التي قد تتسبب في تعطيل حركة السير.

كما تم انتظام حركة السير في المحاور الرئيسية في الحالة المرورية اليوم إذ شهدت المحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، مثل كوبري أكتوبر والطريق الدائري ومحور 26 يوليو، انتظامًا في حركة السير.

تفاصيل الحالة المرورية في بعض المناطق:

وشهدت شوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية، انتظامًا في حركة السيارات.

كما شهدد الطريق الدائري سيولة مرورية في معظم أجزائه، وشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، انتظامًا في حركة السيارات.

كورنيش النيل سيولة مرورية في معظم أجزائه

وشهد كورنيش النيل سيولة مرورية في معظم أجزائه، من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وشهد نفق الأزهر انتظامًا في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.

وشهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم سيولة مرورية كبيرة.

ومن جهه أخرى، عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحور علي فهمي والخاصة بمحطة مياه أبو عقيل، ما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح كوبري تقاطع محور محمد على فهمي مع محور عمر سليمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20/3/2025 ولمدة "15 يوماً فقط"، الأمر الذي يستلزم إجراء تحويلات مرورية على مرحلتين من بداية تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

▪ المرحلة الأولى: غلق كلى لمسطح كوبري تقاطع محور محمد على فهمي مع محور عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق الواحة اتجاه مناطق المقطم مع تحويل حركة المرور اتجاه الطريق المستحدث الموازي لمسطح الكوبري في الاتجاه القادم من مناطق الواحة اتجاه مناطق المقطم.

▪ المرحلة الثانية: غلق كلى لمسطح كوبري تقاطع محور محمد على فهمي مع محور عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق المقطم اتجاه مناطق محور محمد على فهمي مع تحويل حركة المرور اتجاه الطريق المستحدث الموازي لمسطح كوبرى في الاتجاه القادم مناطق المقدم اتجاه مناطق محور محمد على فهمى.

ومن ناحيتها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وإليكم نصائح لقائدي السيارات في ظل الحالة المرورية اليوم ومنها الآتي:

* الالتزام بقواعد المرور وتعليمات رجال المرور.

* تجنب القيادة بسرعات عالية.

* ترك مسافة أمان كافية بين السيارات.

* الالتزام بالحارات المرورية المخصصة.

وقد تتغير الحالة المرورية في أي وقت، لذا ينصح بمتابعة النشرات المرورية للحصول على أحدث المعلومات، كما يمكن متابعة النشرات المرورية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، أو من خلال المواقع الإلكترونية للإدارة العامة للمرور.

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