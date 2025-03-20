ضحايا الدرس الخصوصي.. قصة أطفال رحلوا وأصيبوا في غرفة بالدقهلية

ضحايا الدرس الخصوصي، أطفال لا تتخطى أعمارهم العشر سنوات لم يفعلوا شيئًا إلا طلبهم للعلم، فضلًا عن أنهم يريدون تحصيل دروسهم التعليمية، فكان ضحايا الدرس الخصوصي هم أبطال القصة، الموجز تستعرض التفاصيل.

ضحايا الدرس الخصوصي

ضحايا الدرس الخصوصي، ذهب مجموعة من الطلاب إلى مكان تلقي الدرس التعليمي، لكن بعضهم لم يعلم أنه كان اليوم الأخير في حياته، بل والمصابين الذين خرجوا من تحت الأنقاض.

بداية واقعة ضحايا الدرس الخصوصي

البداية كانت حينما جلس الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عن 10 سنوات، لتلقي الدرس في مادة من المواد الدراسية، وما هي إلا لحظات وانطبق فوق رأسهم سقف الغرفة.

بلاغ بالواقعة

اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درسًا خصوصيًا بقرية سمعان.

ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين سقوط سقف من غرفة بمنزل بقرية عزبة سمعان مما أدى إلى وفاة طفلين وإصابة 17 آخرين.

ضحايا الدرس الخصوصي

أسماء المصابين في الحادث

وجاءت أسماء الأطفال المصابين على النحو التالي:

هند وائل علي، 9 سنوات، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس.

زهراء صقر منير، 9 سنوات، سحجة باليد اليسرى.

وسيلا شعبان مصطفى، 10 سنوات، بسحجة بالوجه.

محمد إبراهيم محمد 7 سنوات مصاب بجرح بفروة الرأس.

معاذ رضا شعبان 10 سنوات، مصاب بجرح بفروة الرأس.

مازن فتوح أحمد، 10 سنوات، مصاب بألم أسفل الظهر.

أحمد محمود أحمد 10 سنوات، مصاب بألم أسفل الظهر.

يوسف حازم فرج 10 سنوات، مصاب بجرح بفروة الرأس.

مروان فتوح أحمد، 10 سنوات، بسحجات بالوجه والرقبة.

رحمة السيد محمد 10 سنوات، مصابة بسحجات بالوجه والرقبة.

مالك أشرف فؤاد 10 سنوات، مصاب بألم أسفل الظهر.

محمد منير 10 سنوات، مصاب بألم أسفل الظهر.

جوري محمد إبراهيم، 7 سنوات، بجرح بفروة الرأس.

نور جمال السعيد 10 سنوات، بألم بالظهر.

سما علاء محمد، 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

محمد صالح إبراهيم حسين، 6 سنوات، مصاب بنزيف في المخ ونزيف في البطن.

شيماء محمود إبراهيم محمد،10 سنوات.

مصاب بكدمات بالوجه وجروح في الرأس.

اقرأ أيضًا: ضحية الحجز.. حكاية مصرع شخص على يد زميليه بقسم شرطة مصر القديمة

ضحية التعذيب والخطف.. حينما يقع شاب في قبضة يد ذئبين بشريين