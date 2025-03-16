موعد إعادة مسلسل جريمة منتصف الليل الحلقة الأخيرة.. مفاجأة غير متوقعة

موعد إعادة مسلسل جريمة منتصف الليل الحلقة الأخيرة.. أسدل الستار اليوم على الحلقة الأخيرة من مسلسل "جريمة منتصف الليل"، حيث تكشفت كافة خيوط الجرائم، وتم الكشف عن القاتل الحقيقي بعد سلسلة من الأحداث المتشابكة، لتنتهي القصة بإحالة كافة المتهمين إلى المحكمة وإصدار أحكام حاسمة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول موعد إعادة مسلسل جريمة منتصف الليل الحلقة الأخيرة.

موعد إعادة مسلسل جريمة منتصف الليل الحلقة الأخيرة

عودة الذاكرة لريري.. شهادة تقلب الموازين

شهدت الحلقة لحظة حاسمة عندما استعادت الراقصة ريري (رانيا يوسف) ذاكرتها، وذهبت إلى المحكمة للإدلاء بشهادتها أمام القاضي، حيث كشفت العديد من التفاصيل الغامضة التي غيّرت مسار القضية بالكامل.

دكتور ناجح القاتل الحقيقي.. وتحالفه مع دكتورة مها

كشفت النهاية في مسلسل جريمة منتصف الليل أن دكتور ناجح (أحمد عبد العزيز) هو القاتل الحقيقي لـ ميسون (ميار الغيطي) وميرفت (ملك قورة)، حيث قام بقتلهما في الحلقة الأولى من المسلسل، بتحريض من دكتورة مها (ليلى سلمان)، وذلك بهدف إبعادهما عن ابنها تامر (محمد مهران)، بعدما سجلتا فيديوهات تدينه وهو يتعاطى المخدرات وهددوه بها.

إعدام دكتور ناجح ودكتورة مها.. وسقوط شبكة المخدرات

مع انتهاء التحقيقات، صدر حكم الإعدام بحق كل من دكتور ناجح ودكتورة مها، بعد إدانتهما بتهم القتل، التحريض، الفساد في الجامعة، وتجارة المخدرات.

كما صدر قرار بحبس كل من سلامة سلام (أحمد منير) ومحمد شيبة لتجارتهما في المخدرات، بالإضافة إلى حبس تامر بتهمة تعاطي المخدرات، وفي المقابل، تم تأكيد براءة كل من طارق (حسني شتا) وصبري (أحمد جمال سعيد) من تهمة القتل.

موعد إعادة مسلسل جريمة منتصف الليل الحلقة الأخيرة

جاء مشهد الختام في المحكمة بمسلسل جريمة منتصف الليل ليقدم رسالة توعية للمجتمع حول أهمية الحفاظ على الأبناء من الانحراف، وكشف الفساد المتفشي في بعض المؤسسات. كما وجه القاضي عدة رسائل حول ضرورة إصلاح المجتمع ومواجهة الفساد.

وفي المفاجأة الأخيرة، تم الإعلان في نهاية الحلقة عن وجود جزء ثانٍ من "جريمة منتصف الليل"، حيث كُتبت على الشاشة عبارة: "انتظرونا في الجزء الثاني من جريمة منتصف الليل"، ليؤكد صناع العمل أن هناك تكملة للأحداث سيتم التجهيز لها بعد رمضان مباشرة.

"جريمة منتصف الليل".. عمل ناجح وجزء ثانٍ قادم

مسلسل جريمة منتصف الليلمن تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، ومن إنتاج AA One Shoot للمنتج علاء الزير، الذي أكد أن الجزء الثاني من العمل جاهز بالفعل، وسيتم اختيار فريقه بعد شهر رمضان الحالي مباشرة.

وعرض "جريمة منتصف الليل" حصريا في النصف الأول من شهر رمضان على شاشة قناة "المحور" وقناة "mix" بالتزامن مع منصة تويست.

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